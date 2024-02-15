Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве

Большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, но число тех, кто попадался на их удочку, не так велико. Положительную тенденцию показали результаты опроса АНО «Диалог Регионы», которые обнародовало социологическое агентство «Вебер».

Разоблачение преступников Звонки или СМС от телефонных мошенников когда-либо получали 88% участников исследования. Больше половины, 56%, заявили, что разоблачили их в процессе разговора. Каждый пятый пострадал от действий злоумышленников, и только 10% россиян признались, что потеряли деньги.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше - только 21%», - сказала руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Схемы обмана Преступники проигрывали разные сценарии, но чаще всего звонили от имени сотрудников служб безопасности или правоохранительных органов и госструктур. Об этом сообщили 69% и 65% россиян соответственно. Сообщение о том, что близкий попал в беду и нуждается в деньгах, получал 21% опрошенных, приглашение поработать на маркетплейсе - 19%, получить выигрыш в лотерею - 16%.

Каждый день спам-звонки принимали 38% участников исследования. В 73% случаев им предлагали банковские услуги, в 47% - услуги связи, в 31% - медицинские процедуры. Предложение купить медикаменты или товары для здоровья получали 12% опрошенных, обучиться - 11%. По поводу компьютерных программ и приложений звонили 7% россиян, путешествий - 3%.

Защита от спама Отличить голос робота от живого человека сумели 56% россиян. О существовании антиспам-сервисов знали 78% опрошенных, но пользовался ими только 31%. Профилактические беседы о мерах безопасности с близкими провели 29% опрошенных.

АНО «Диалог Регионы» организовала опрос 8 февраля 2024 года методом методом River Sampling в интернете. На вопросы социологов ответили 1300 россиян старше 18 лет.

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