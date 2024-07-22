22 июля 2024, 13:55

Мужчина пырнул ножом в живот свою супругу у московского ТЦ

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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который несколько раз ударил ножом в живот свою жену. Подозреваемый признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Мужчина поссорился со своей супругой возле торгового центра на юго-западе столицы. Он напал на нее с ножом и нанес ей несколько ударов. Женщину доставили в больницу.

Сотрудники Росгвардии получили приметы нападавшего и по горячим следам задержали его. Им оказался 22-летний мужчина. На камеру он сознался, что пырнул супругу ножом, но не смог объяснить, почему это сделал. Также молодой человек заявил, что не помнит, сколько именно раз ее ударил.

Ранее 38-летний петербуржец ранил ножом 17-летнего подростка , который заступился за женщину. Нападавший преследовал горожанку, которая укрылась в квартире у соседки. Пьяный злоумышленник не смог добраться до женщины, но напал на молодого человека. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Преступления Росгвардия Москва
22 июля 2024, 12:24
Шестилетний приговор пресс-секретарю Meta в России вступил в силу
РИА «Новости»
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Заочный приговор пресс-секретарю корпорации Meta* Энди Стоуну признали законным, и он вступил в силу. В России мужчину осудили на шесть лет тюрьмы за призывы к терроризму, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение Апелляционного военного суда.

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес обвинительный приговор 22 апреля. Стоуна признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему назначили шесть лет колонии общего режима и на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.

Адвокаты Стоуна в суде первой инстанции и апелляционном суде требовали отменить приговор. Они настаивали на том, что на своей странице в X американец выразил личное мнение, и сообщили о недостатках проведенных экспертиз. Апелляционный военный суд признал приговор законным, и он вступил в силу.

Уголовное дело возбудили из-за того, что Стоун объявил о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных в принадлежавших Meta* соцсетях. Он заявлял, что его слова не распространялись на мирных россиян.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Приговоры Экстремизм Instagram
22 июля 2024, 11:03
Полиция поймала в Москве иностранца с 4,5 килограмма наркотиков
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Сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии героина на территории одного из автосервисов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что правоохранители задержали иностранного гражданина, который имел при себе пакет с героином. Запрещенные вещества полиция также обнаружила в багажнике мужчины. Всего в свертках находилось порядка 4,5 килограмма героина.

Правоохранители обыскали территорию у автосервиса и обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Также сотрудники полиции задержали 12 мигрантов, которые незаконно находились на территории России.

Ранее мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области. Местный житель имел при себе около 30 свертков из изоленты с запрещенными веществами. Полиция также изъяла у 39-летнего подозреваемого пластиковый контейнер с наркотиками. Против задержанного возбудили уголовное дело, он признал свою вину.

Наркотики Мигранты Полиция Москва
22 июля 2024, 10:18
ФСБ перекрыла канал доставки взрывчатки из Италии и Германии в Россию
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Преступники пытались провезти в Россию через Европу взрывчатку и детонаторы для организации теракта на территории России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники поместили взрывчатку в полости автозапчастей, которые перевозили из Германии и Италии. Сотрудники ФСБ пресекли канал доставки опасных веществ в Россию и задержали подозреваемых в подготовке теракта.

Ведомство также отправило запрос в европейские спецслужбы, чтобы установить организаторов и пособников террористов. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.

Ранее в ФСБ отметили, что куратором террористов являлся заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец*. Он руководил преступниками, которые хотели устроить теракт в Крыму в 2023 году.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Германия Италия Терроризм ФСБ Россия
22 июля 2024, 08:53
Житель Красноярска из-за 800 рублей убил двух девушек кувалдой
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В Красноярском крае раскрыли убийство двух девушек 24-летней давности. Суд приговорил напавшего на них мужчину к 13 годам колонии, сообщила Lenta.ru.

В июне 2000 года 16-летние подруги в Кодинске пришли в гараж к 19-летнему знакомому, который задолжал им 800 рублей. Парень не хотел возвращать деньги и ударил девушек кувалдой по голове. Тела он сбросил в яму.

Мать одной из погибших в тот же день обратилась в полицию, однако расследование затянулось. При повторном рассмотрении правоохранители вышли на жителя Красноярска. Он признал вину и показал место, где спрятал тела девушек. Их костные останки и вещи нашли в яме на глубине 5,5 метра. Состоялся суд. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве участника спецоперации. Ночью 14 июля между мужчинами произошел конфликт с поножовщиной.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Красноярский край

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