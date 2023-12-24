Мужчина при ссоре зарезал девушку в центре Москвы
Мужчина во время ссоры зарезал девушку в квартире в центре Москвы, а потом ранил сам себя. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.
«Ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на Мукомольном проезде в городе Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке», - уточнили в ведомстве.
Потерпевшая скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, идет расследование, скоро назначат ряд судебных экспертиз.
Ранее мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку , игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».