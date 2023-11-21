Мужчина пойдет под суд за захват заложников в Москве

По данным следствия, 17 февраля 2023 года произошло ограбление, в котором участвовали мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, и его знакомый. При входе в магазин он выстрелил в воздух, а также заявил о наличии взрывного устройства. Затем один из злоумышленников ранил прибывшего на вызов полицейского.

Мужчины удерживали в заложниках двух женщин-продавцов. Они требовали выкуп в пять миллионов долларов и возможность свободно покинуть страну.

Во время расследования оперативники обнаружили у соучастников схроны с боеприпасами. В Клинском районе Подмосковья преступники разместили тайники с патронами для пистолета и автомата АК-47. Выяснилось, что травматический пистолет ИЖ-79-8 мужчина приобрел незаконно.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что мужчина страдает психическим расстройством, что не позволило ему адекватно оценить свои действия и их последствия. В связи с этим ему попросили назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направят в суд.

Ранее мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы. Его задержали и доставили в отдел ОВД.