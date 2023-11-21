21 ноября 2023, 17:05

Мужчина пойдет под суд за захват заложников в Москве

РИА «Новости»
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Мужчину, захватившего заложников в магазине на Таганской улице в Москве, могут отправить на принудительное лечение. Соответствующее постановление утвердила столичная прокуратура.

По данным следствия, 17 февраля 2023 года произошло ограбление, в котором участвовали мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, и его знакомый. При входе в магазин он выстрелил в воздух, а также заявил о наличии взрывного устройства. Затем один из злоумышленников ранил прибывшего на вызов полицейского.

Мужчины удерживали в заложниках двух женщин-продавцов. Они требовали выкуп в пять миллионов долларов и возможность свободно покинуть страну.

Во время расследования оперативники обнаружили у соучастников схроны с боеприпасами. В Клинском районе Подмосковья преступники разместили тайники с патронами для пистолета и автомата АК-47. Выяснилось, что травматический пистолет ИЖ-79-8 мужчина приобрел незаконно.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что мужчина страдает психическим расстройством, что не позволило ему адекватно оценить свои действия и их последствия. В связи с этим ему попросили назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направят в суд.

Ранее мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы. Его задержали и доставили в отдел ОВД.

Прокуратура РФ Ограбления Москва 2023
21 ноября 2023, 18:16
Мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Мужчину, подозреваемого в избиении человека до смерти на северо- востоке Москвы, задержали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 20 ноября в одной из квартир в Анадырском проезде двое мужчин вместе распивали алкоголь. Однако затем один из них избил своего знакомого 1969 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого доставили в Главное управление СК по Москве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее москвич получил 14 лет колонии за убийство возлюбленной. Во время ссоры он нанес девушке 247 ударов ножом. От полученных травм она умерла на месте.

Убийства Прокуратура РФ Преступления Москва 2023
21 ноября 2023, 16:41
«Она спокойный человек». Знакомые девушки из Апатитов не поверили, что она могла убить сына
РИА «Новости»
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Молодая мать из Апатитов Мурманской области вела себя спокойно и вряд ли могла убить маленького сына. Об этом «360» сообщили знакомые девушки.

Пресс-служба следственного управления СК России по Мурманской области указала, что 20-летнюю жительницу Апатитов обвинили в убийстве сына 2022 года рождения. По версии следствия, мать задушила ребенка из-за неприязни. Фигурантку задержали, на допросе она дала изобличающие показания, отметили в региональном главке Следкома.

Одна из знакомых подозреваемой сообщила, что не ожидала от девушки такого поступка. Другая собеседница «360», знающая молодую мать, тоже не поверила, что та могла убить мальчика.

«Спокойная была, когда общались. А муж у нее где был на тот момент? Может, это муж начал вытворять, а на девушку молодую все скидывают. <…> Я не поверю, что она могла такое совершить», - заявила приятельница обвиняемой.

Третья знакомая тоже отметила, что не ожидала такого от жительницы Апатитов.

«Она вообще спокойный человек», - обратила внимание собеседница «360».

По данным Telegram-канала Shot, у подозреваемой и ее 19-летнего супруга остался трехлетний старший сын. Это подтверждают публикации пары в соцсетях. Shot сообщил, что старшего мальчика изъяли из семьи. Связаться с мужем обвиняемой «360» не удалось.

Убийства Дети Следственный комитет России
21 ноября 2023, 14:18
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
РИА «Новости»
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Тело сотрудницы Роспотребнадзора нашли в сквере на западе Москвы 18 сентября. Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении, рассказал, что выбрал жертву по ее опрятной одежде. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Женщина занимала должность начальника кадров и была убита на Молдавской улице. Ее задушили, а также ранили в лицо. Предполагаемого преступника, 37-летнего ранее судимого уроженца Дагестана, быстро задержали и арестовали.

Во время допроса мужчина признал вину. Выяснилось, что у него не было постоянной работы и источника дохода. Он убил женщину в надежде быстро обогатиться, поэтому исходил из того, как она выглядит.

«Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», - рассказали в ведомстве.

Следствие собрало достаточно доказательств и передаст дело в суд в ближайшее время.

Ранее останки более 10 человек нашли в земле на западе Москвы. Кости обнаружили на глубине 3,5 метра.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
21 ноября 2023, 13:33
Дело Треповой рассмотрят до конца года
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд собирается до конца года рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали десятки человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух миллионов рублей», - указал собеседник агентства.

По данным источника, из-за резонансного дела прокурор находится под государственной защитой. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека.

Один из них умер , но взрыв в кафе не стал результатом его смерти.

Собеседник агентства уточнил, что во время досмотра в кафе обвиняемая сильно волновалась. У нее «ходуном ходили руки». Трепова* четко понимала, куда разлетятся осколки от взрывного устройства.

«А на предложение блогера сесть рядом с ним отказалась, но при этом ей пришлось сесть на место, которое ей уступили, отодвинувшись немного от эпицентра взрыва», - добавил источник.

Первые слушания по уголовному делу прошли 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину. Во вторник, 21 ноября, Трепову* доставили в суд. Как сообщили «Известия» , ее привезли к зданию на спецавтомобиле.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Суд Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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