Мужчина пойдет под суд за избиение таксиста в Москве

По информации ведомства, инцидент произошел 18 июня. Мужчина вызвал такси, на котором собирался ехать с семьей на улицу Большая Дмитровка. В один момент он попросил водителя остановиться и вернулся в салон с открытой бутылкой пива. Таксист сказал, что не поедет, так как распивать спиртные напитки в салоне машины запрещено.

Пассажир разозлился и набросился с кулаками на водителя. Жена пыталась остановить его, но не смогла. Всю ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель сразу обратился в больницу, а затем в правоохранительные органы, где изначально ему отказали в возбуждении уголовного дела. Спустя несколько месяцев расследование возобновили и предъявили обвинение нападавшему по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В начале октября этого года в Москве 24-летний мужчина вызвал такси, но по прибытии на место отказался расплатиться за поездку. Произошла драка , после которой пассажир ограбил водителя и скрылся.