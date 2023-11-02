02 ноября 2023, 16:45

Мужчина пойдет под суд за избиение таксиста в Москве

Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Москвич предстанет перед судом за избиение таксиста, который запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 июня. Мужчина вызвал такси, на котором собирался ехать с семьей на улицу Большая Дмитровка. В один момент он попросил водителя остановиться и вернулся в салон с открытой бутылкой пива. Таксист сказал, что не поедет, так как распивать спиртные напитки в салоне машины запрещено.

Пассажир разозлился и набросился с кулаками на водителя. Жена пыталась остановить его, но не смогла. Всю ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель сразу обратился в больницу, а затем в правоохранительные органы, где изначально ему отказали в возбуждении уголовного дела. Спустя несколько месяцев расследование возобновили и предъявили обвинение нападавшему по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В начале октября этого года в Москве 24-летний мужчина вызвал такси, но по прибытии на место отказался расплатиться за поездку. Произошла драка , после которой пассажир ограбил водителя и скрылся.

Драки Прокуратура РФ Такси Москва 2023
02 ноября 2023, 13:09
Москвичка лишилась более 19 миллионов рублей из-за телефонных мошенников
Fotolia / StudioPortoSabbia
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Москвичка потеряла более 19 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

По информации ведомства, злоумышленники представились сотрудниками банка и уведомили 66-летнюю пенсионерку о попытках взять кредит на ее имя. Они уговорили женщину снять наличные деньги и перевести их на «безопасный счет». На указанные реквизиты обманутая женщина перевела 19 миллионов рублей.

Затем аферисты попросили москвичку переслать им QR-код из мобильного приложения банка, лишив ее еще 600 тысяч рублей. Потом под предлогом проверки банковской ячейки со сбережениями мошенники сняли со счета пенсионерки еще 200 тысяч.

Общая сумма ущерба составила более 19,8 миллионов рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Ранее родственницу семьи Романовых обманули на 165,5 миллиона рублей при продаже картин в Москве .

Мошенничество Москва 2023
02 ноября 2023, 11:47
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году задержали в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и непредумышленном убийстве пенсионерки на юге Москвы в 2011 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 22 июня 2011 года 23-летний гражданин Узбекистана находился в лесопарковой зоне рядом с Сумским проездом в Москве. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пенсионерке, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал пожилую женщину и скрылся с места преступления.

Оперативники установили личность подозреваемого. Его задержали в столичном аэропорту. Во время допроса мужчина не признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось о том, что москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад.

Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023
02 ноября 2023, 11:33
Пожаловавшаяся на боль в животе 12-летняя девочка из Ленобласти оказалась беременной — СМИ
Unsplash
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Школьницу из Ленобласти положили в больницу с угрозой выкидыша после того, как она пожаловалась на боль в животе. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, 12-летняя девочка обратилась к врачам в поселке имени Морозова с болью в животе. Специалисты обнаружили у школьницы беременность и угрозу преждевременных родов, поэтому приняли решение о госпитализации. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, указали журналисты.

После сообщения о беременности девочки Всеволожская городская прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области. Однако в ведомстве не упомянули о предполагаемой беременности школьницы и лишь написали о госпитализации несовершеннолетней жительницы поселка имени Морозова.

Ранее в СМИ появилась история о 10-летней школьнице из Красноярска , забеременевшей от подростка. Девочка тоже жаловалась на боли в животе, а о своем положении узнала на приеме у врача, когда была на шестом месяце.

Дети Беременность Ленинградская область Школьники
02 ноября 2023, 11:26
Группу вымогавших деньги на билет попрошаек задержали в Москве
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Московские полицейские задержали группу из семерых мошенников — пять женщин и двух мужчин — по подозрению в мошенничестве на нескольких станциях кольцевой линии метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

Московские полицейские задержали группу из семерых мошенников - пять женщин и двух мужчин - по подозрению в мошенничестве на нескольких станциях кольцевой линии метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, злоумышленницы подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение.

Мужчины в группе контролировали действия женщин и выбирали безопасные места для осуществления мошенничества, чтобы не привлекать внимание персонала метро. За один день они могли совершить до двадцати преступлений. Обманутые граждане переводили аферистам от трех до шести тысяч рублей. Однако после перевода звонки на связанные с картами номера телефонов игнорировались, а деньги не возвращались.

Полиция смогла установить личности подозреваемых и задержать их. Во время обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. Четверых сообщников заключили под стражу, остальным вынесли подписку о невыезде.

Ранее таксист спас московскую пенсионерку от мошенников, вымогавших 400 тысяч рублей.

Мошенничество Москва 2023

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