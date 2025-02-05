Мужчина попытался сжечь разу два административных здания в Кунгуре

Читайте нас в:

Происшествие случилось в Кунгуре.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения», - заявили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что пытался устроить поджог по указанию другого человека. За это ему обещали вознаграждение. Ранее задержанный переписывался в интернете с незнакомцем и перевел ему 60 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее подросток в Казани попытался поджечь пороховой завод. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело о теракте. Юноша заявил, что хотел досадить отцу, который ушел из семьи. В итоге подростка арестовали.