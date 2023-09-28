Мужчина получил 14 лет колонии за производство наркотиков в Москве
Суд в Москве назначил мужчине 14 лет тюремного заключения в исправительной колонии строгого режима за изготовление и попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Приговор вынесли в отношении 42-летнего жителя Тамбовской области.
По версии следствия, мужчина приобрел химические реактивы и арендовал квартиру в Московской области, где создал стационарную самодельную «лабораторию» для производства синтетического наркотического препарата - мефедрона.
С помощью нее он смог произвести 64,62 грамма наркотического средства, часть которого упаковал в 14 свертков и скрыл в разных местах в Москве, а остатки хранил в арендованной квартире.
Однако его задержали правоохранительные органы. Наркотики изъяли.
Ранее другого подозреваемого в торговле наркотиками задержали на юге Москвы.
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