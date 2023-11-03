03 ноября 2023, 12:44

Мужчина под видом электрика ограбил пенсионерку в Москве

РИА «Новости»
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Полицейские задержали мужчину, который выдавал себя за электрика и ограбил 86-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире на Кастанаевской улице в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, под предлогом проверки розеток и выключателей после пожара в соседней квартире 25-летний злоумышленник вошел в дом пожилой женщины. Во время осмотра электропроводки, мужчина сообщил пенсионерке о необходимости ее замены и попросил 10 тысяч рублей за услуги. Затем он резко толкнул женщину, вырвал конверт с деньгами и сбежал из квартиры.

Злоумышленник успел потратить похищенные 50 тысяч рублей. Его задержали, возбудили против него уголовное дело по статье о грабеже и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее пенсионер из Щелкова остановил ограбившего ребенка мужчину.

Видео с задержанием злоумышленника облетело новостные паблики и Telegram-каналы.

Преступления Кражи Москва 2023
03 ноября 2023, 12:21
Подозреваемого в хищении миллиона рублей под предлогом инвестиций задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве задержали 35-летнего мужчину, который, предположительно, убедил знакомого инвестировать в якобы прибыльный бизнес-проект и похитил более миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, предполагаемый мошенник похитил более миллиона рублей в цифровой валюте, которые потерпевший вложил за четыре месяца. Чтобы убедить жертву в реальности происходящего и настроить отдавать большие суммы, подозреваемый периодически возвращал мужчине деньги с процентами.

Афериста задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. С августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев.

МВД РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
03 ноября 2023, 11:34
Дело возбудили из-за убийства женщины на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в квартире дома на улице Академика Миллионщикова. Следственный комитет России установит все причины произошедшего, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, 2 ноября в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Кроме этого, правоохранительные органы допросят соседей погибшей.

Дело возбудили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство начало розыск преступника.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пожилой женщине, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал ее и скрылся с места преступления.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
03 ноября 2023, 11:31
Арсению Яценюку в России предъявили заочное обвинение
РИА «Новости»
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Бывшим высокопоставленным чиновникам Украины заочно предъявили обвинение за проведение антитеррористической операции на юго-востоке Украины в 2014 году. Фигурантами уголовных дел стали бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава администрации президента Сергей Пашинский и в прошлом министр иностранных дел Андрей Дещица, сообщил Следственный комитет России.

«Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», - сообщила пресс-служба.

С 2014 по 2016 годы, по версии следствия, от действий украинских бойцов получили ранения или погибли 1382 человека. Арсению Яценюку, Сергею Пашинскому и Андрею Дещице предъявили заочное обвинение.

Расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима обсудили на совещании с участием председателя СКР Александра Бастрыкина в Луганске. Следователи задокументировали случаи жестокого обращения с жителями Мариуполя весной 2022 года. Почти 50 иностранцам предъявили обвинения в наемничестве и зафиксировали факты поставок тяжелой техники и вооружений на Украину от западных стран.

На бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко возложили ответственность за обстрелы мирных жителей Донбасса с 2016 по 2019 годы. Ему тоже предъявили заочное обвинение.

Уголовное дело Украина Конфликт на востоке Украины Следственный комитет России
03 ноября 2023, 11:00
Мефедрон обнаружили в свертке, найденном у бойца ММА в Москве — СМИ
РИА «Новости»
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В свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса, когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.

Сверток нашли и изъяли у спортсмена в такси. Когда водителя остановили, парень сильно нервничал. Тогда полицейские решили провести обыск и нашли сверток со странным содержимом веществом, который отправили на экспертизу.

Ранее в Сети появились кадры задержания 42-летнего москвича, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как в ходе досмотра правоохранители изъяли у спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Наркотики Спортсмены Москва 2023

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