Мужчина под видом электрика ограбил пенсионерку в Москве

По информации ведомства, под предлогом проверки розеток и выключателей после пожара в соседней квартире 25-летний злоумышленник вошел в дом пожилой женщины. Во время осмотра электропроводки, мужчина сообщил пенсионерке о необходимости ее замены и попросил 10 тысяч рублей за услуги. Затем он резко толкнул женщину, вырвал конверт с деньгами и сбежал из квартиры.

Злоумышленник успел потратить похищенные 50 тысяч рублей. Его задержали, возбудили против него уголовное дело по статье о грабеже и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее пенсионер из Щелкова остановил ограбившего ребенка мужчину.

Видео с задержанием злоумышленника облетело новостные паблики и Telegram-каналы.