07 июня 2024, 01:25

Мужчина под наркотиками взял детей в заложники на юго-западе Москвы

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Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, выгнал живущую там женщину и удерживал двоих ее детей в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следствия, молодой мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Он незаконно проник в квартиру жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы. Проживающую женщину он из нее вытолкнул.

«После этого фигурант закрыл дверь в квартиру, где удерживал ее двоих несовершеннолетних детей и угрожал женщине их убить», - уточнило ведомство.

Потерпевшая сразу вызвала полицию, которая задержала злоумышленника и освободила детей. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. С детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего больше не угрожает.

Ранее в Дагестане отправили на принудительное психиатрическое лечение местного жителя, который до этого жестоко расправился со своей супругой во время ссоры. Голоса в голове заставили его ее выпотрошить, чтобы «вытащить шайтана» из ее живота.

Наркотики Уголовное дело Дети Следственный комитет России Москва
06 июня 2024, 23:25
Подозреваемый в убийстве сисадмина в Москве мечтал о революции
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Найденное следователями оружие в квартире подозреваемого в убийстве системного администратора на западе Москвы вел затворнический образ жизни и говорил, что мечтает о революцию. Об этом 360.ru рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина отказывался оплачивать коммунальные услуги и довел ситуацию до того, что у него отключили воду и перекрыли канализацию. Биологические отходы он выносил из дома в пакете. От окружающих свое положение дел он не скрывал и всем все рассказывал.

В поле зрения правоохранительных органов он уже попадал, когда попался в руки сотрудников полиции в Санкт-Петербурге с наркотиками, но отделался условным сроком.

Вооруженный мужчина застрелил на западе Москвы системного администратора одной из столичных компаний. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то просто так сдаваться стрелок не захотел и начал вести огонь по правоохранителям. В результате он получил ранение и его забрали в больницу прибывшие на место врачи.

По данным столичной прокуратуры, приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружили магазины от автомата Калашникова , а также военное обмундирование. В столичном главке СК завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Убийства Стрельба Прокуратура РФ СК РФ Оружие Полиция Москва
06 июня 2024, 23:02
Ранивший прохожих из пневматики москвич свалил всю вину на птиц
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Арестованный за ранение двух прохожих житель московского района Бибирево объяснил свое поведение тем, что ему помешали спать щебечущие под окном птицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина признался, что в тот день сильно выпил и пытался уснуть. Но из-за пения птиц за окном не смог этого сделать. Он сильно разозлился, схватил пневматическую винтовку и выстрелил не менее 10 раз.

Убил ли он хоть одну птицу неизвестно, но выпущенные пули ранили двух прохожих и разбили стекло на остановке.

В ходе допроса мужчина добавил, что пневматическую винтовку ему подарил друг. Оружие лежало без дела пять месяцев. Пули он купил за два дня до алкогольных возлияний.

Стрелка задержали сотрудники полиции, которые завели против него уголовное дело о хулиганстве. Суд отправил обвиняемого в следственный изолятор , где он останется до конца месяца.

Суд Стрельба Прокуратура РФ Птицы Мужчины Оружие Полиция Москва
06 июня 2024, 19:33
Бибиревского стрелка арестовали на два месяца
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Суд постановил арестовать мужчину, обвиняемого в стрельбе из пневматического оружия из окна своей квартиры на Костромской улице в Бибирево. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Свою вину обвиняемый признал.

«С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил его под стражу до 4 августа», - отметили в ведомстве.

Житель Москвы открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки из окон своей квартиры вечером 4 июня. В результате пострадали девушка и молодой парень. Помимо этого, повреждения получил пассажирский автобус.

По данным прокуратуры, подозреваемого задержали в его квартире. Там же полицейские обнаружили и изъяли пневматическую винтовку.

Уголовное дело Суд Стрельба Оружие Москва Квартиры
06 июня 2024, 18:36
Выпотрошившего жену жителя Дагестана отправили на лечение
РИА «Новости»
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В Дагестане назначили принудительное психиатрическое лечение местному жителю, который жестоко убил свою супругу. Мужчина вырезал ей внутренние органы, а затем кастрировал себя, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Убийство произошло в июле 2023 года в селе Шовкра Лакского района. Следствие установило, что 29-летний мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, в ходе ссоры связал 38-летнюю жену и ударил по голове грифелем от штанги.

После этого он ножом вырезал женщине часть внутренних органов и кастрировал себя. Правоохранителям мужчина рассказал, будто услышал в голове голоса, которые заставили его «вытащить шайтана» из живота супруги.

Ранее житель Кубани облил серной кислотой бывшую возлюбленную. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Дагестан Убийства Суд Мужчины

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