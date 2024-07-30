Мужчина отрезал кусок от ноги своей девушки и съел его, пока она спала

Гостья подкаста состояла в отношениях с мужчиной шесть лет. За это время никаких странностей в его поведении не было. Однажды они вместе смотрели телевизор и девушку внезапно начало клонить в сон.

По ее словам, пока она спала, бойфренд стал вырезать кусок плоти из ее бедра. При этом он специально делал неглубокие надрезы, поэтому было мало крови. В итоге мужчина отрезал кусок шириной 7,6 сантиметра и длиной 15,2 сантиметра.

Полиция задержала каннибала и нашла у него кожу партнерши. Врачи обнаружили в ее крови снотворное. Суд отправил преступника в тюрьму на пять лет.

По словам пострадавшей, скоро он выйдет на свободу досрочно. Девушка до сих пор не справилась с нанесенной ей моральной травмой.

Ранее в Лос-Анджелесе злоумышленник напал на прохожего, съев его глаз и ухо.

Пострадавший скончался.

Мужчина отрезал кусок ноги своей возлюбленной, пока она спала, а затем съел его. Жертва каннибала рассказала об этом в YouTube-подкасте Other People’s Lives.