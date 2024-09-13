Мужчина открыл стрельбу с балкона в сторону детского сада в Приморье

По ее словам, информация о стрельбе в поселке Новый поступила в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и следственно-оперативная группа. Соседи стрелка рассказали, что он выстрелил в сторону детсада, когда находился на балконе.

«В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским», - отметила Волк.

Стрелок угрожал насилием полицейским, а потом еще и ударил одного из них. К неадеквату применили физическую силу и надели наручники.

Правоохранители изъяли гладкоствольное ружье, направив его на экспертизу. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали. Кроме того, в следственные органы направили собранные материалы о применении насилия к представителю власти.

Ранее в Уфе двое злоумышленников ворвались в здание лицея № 6, но часть учеников успела эвакуироваться еще до прибытия полиции. Нарушителей задержали.