Мужчина ограбил и избил девушку в центре Москвы

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева не нашли в колонии, в которой он должен был находиться после приговора суда. Об исчезновении экс-чиновника сообщили журналисты телеканала AIRAN.

Предполагалось, что Бишимбаев должен был отбывать наказание в колонии в селе Аршалы, однако там корреспонденты издания его не обнаружили. Адвокат бывшего министра подтвердила информацию об его отсутствии в этой колонии.

По данным телеканала, с июля 2024 года правоохранительные органы Казахстана не опубликовали официальные данные о том, в каком именно исправительном учреждении Бишимбаев отбывает наказание.

В мае суд присяжных приговорил бывшего министра к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Следователи установили, что она хотела расстаться с Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он восемь часов избивал возлюбленную. Женщина скончалась от травм. За убийство экс-чиновник получил 24 года колонии.