12 ноября 2024, 02:03

Мужчина ограбил и избил девушку в центре Москвы

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Утром в центре Москвы мужчина вырвал из рук горожанки телефон и попытался сбежать. Девушка схватила злоумышленника за одежду, в ответ на что тот повалил ее на асфальт, стал душить и несколько раз ударил, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Гоголевском бульваре. К пострадавшей быстро пришли на помощь ее коллеги. Они оттащили 45-летнего вора и вызвали полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу Ранее в Мытищах поймали серийного грабителя , который нападал на женщин в безлюдных местах и вырывал у них сумки. Преступником оказался 32-летний мужчина из Щелкова. На полученные незаконным путем деньги он выплачивал свои долги.

Прокуратура РФ Преступления Москва
11 ноября 2024, 23:06
В Московской области пресекли деятельность участников движения АУЕ
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы пресекли деятельность участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* в одном из СИЗО Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Подмосковью.

Пресечением незаконной деятельности занимались сотрудники регионального ГУ ФСИН, ЦПЭ и Росгвардии. По информации ведомства, жители Орехово-Зуева и Егорьевска пропагандировали криминальную субкультуру в одном из подмосковных следственных изоляторов.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации». Подозреваемых арестовали.

Ранее подпольную ячейку приверженцев АУЕ* выявили в Калмыкии. По данным следователей, группа готовила серию нападений.

*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) - движение, признанное экстремистским на территории России.

Уголовное дело ФСИН СИЗО Росгвардия Россия Егорьевск Орехово-Зуево
10 ноября 2024, 21:09
Осужденный за убийство жены экс-министр Бишимбаев пропал из колонии — СМИ
РИА «Новости»
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Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева не нашли в колонии, в которой он должен был находиться после приговора суда. Об исчезновении экс-чиновника сообщили журналисты телеканала AIRAN.

Предполагалось, что Бишимбаев должен был отбывать наказание в колонии в селе Аршалы, однако там корреспонденты издания его не обнаружили. Адвокат бывшего министра подтвердила информацию об его отсутствии в этой колонии.

По данным телеканала, с июля 2024 года правоохранительные органы Казахстана не опубликовали официальные данные о том, в каком именно исправительном учреждении Бишимбаев отбывает наказание.

В мае суд присяжных приговорил бывшего министра к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Следователи установили, что она хотела расстаться с Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он восемь часов избивал возлюбленную. Женщина скончалась от травм. За убийство экс-чиновник получил 24 года колонии.

Казахстан Убийства Суд
10 ноября 2024, 19:52
Пенсионерку задушили в больничной палате в Пензе
Freepik
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В Пензе женщина напала на 86-летнюю пенсионерку в больничной палате и задушила. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, убийство произошло 9 ноября в одном из медицинских учреждений города.

«В палате <...> обнаружили тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась от механической асфиксии», - указали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали по подозрению в расправе над пенсионеркой 46-летнюю жительницу Каменского района. На допросе она призналась в преступлении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Омске мужчина проник в дом к 88-летней учительнице , ударил по голове металлической трубой и пытался обокрасть. Однако никаких сбережений злоумышленник не нашел. Пенсионерка умерла. Напавшего на нее приговорили к 13 годам лишения свободы.

Убийства Больницы Пенза Женщины Россия
10 ноября 2024, 04:26
Топ-менеджера РЖД арестовали за особо крупную взятку
РИА «Новости»
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Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. У него дома прошли обыски, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следователь возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Обвинение Каменеву уже предъявлено, в его квартирах прошли обыски.

Суд отказал топ-менеджеру РЖД в домашнем аресте и заключил под стражу до 9 декабря, на время предварительного следствия. По информации агентства, из-за тяжести преступления Каменеву грозит большой тюремный срок.

В Тульской области суд арестовал заместителя гендиректора управления ведомственной охраны Минтранса России Алексея Борисова. По версии следствия, он получил взятку от руководства компании «С-ДСУ 111».

Уголовное дело Коррупция Аресты

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