Мужчина обстрелял из травмата жителя Зеленограда во время ссоры на улице

По информации оперативников, на улице между подозреваемым и местным жителем возник конфликт. Во время ссоры задержанный несколько раз выстрелил в собеседника из травматического пистолета, после чего покинул место происшествия.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи зафиксировали легкий ущерб здоровью.

Во время допроса задержанный признался, что после произошедшего избавился от пистолета. Против него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В канун Нового года в Бирюлеве в подъезде жилого дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.