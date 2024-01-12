Мужчина обстрелял из травмата жителя Зеленограда во время ссоры на улице
Московские полицейские в течение суток задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он выстрелил из травматического пистолета в прохожего в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По информации оперативников, на улице между подозреваемым и местным жителем возник конфликт. Во время ссоры задержанный несколько раз выстрелил в собеседника из травматического пистолета, после чего покинул место происшествия.
Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи зафиксировали легкий ущерб здоровью.
Во время допроса задержанный признался, что после произошедшего избавился от пистолета. Против него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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