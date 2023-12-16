Мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод», попал под уголовное дело
Уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
За применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) - до года исправительных работ.
Мужчину задержали. Следствие ходатайствует о его взятии под стражу.