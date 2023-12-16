Мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод», попал под уголовное дело

Полицейские Москвы задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на один миллион рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили злоумышленники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали ей, что в районе орудуют разбойники, которые вымогают деньги, и оставили номер телефона для обратной связи.

Ни прошло и дня, как женщине позвонили мошенники и начали действовать по наводке лжеполиции. Тогда пенсионерка перезвонила по первому телефону, где ей сказали, что злоумышленников необходимо «ловить на живца».

Женщина сняла со своего счета 500 тысяч рублей и отдала их курьеру, который перевел деньги своим работодателям, оставив процент себе. Но на этом история не закончилась. Мошенники вновь связались с пенсионеркой и запросили еще такую же сумму. Потерпевшая отдала им деньги.

Полиция Москвы поймала курьера. Ему уже предъявила обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

На днях телефонные мошенники обманули еще одну пенсионерку на 28 миллионов рублей и оставили ее без квартиры.