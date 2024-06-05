05 июня 2024, 04:05

Мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Салавата, который избил компанию школьников из-за отказа дать электронную сигарету. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, 11 мая 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на набережной реки Белой. В какой-то момент он увидел школьников, которые приехали снять видео для последнего звонка. Мужчина подошел к подросткам и стал требовать электронную сигарету.

Злоумышленник нанес троим школьникам удары руками по лицу и голове, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские его задержали.

Житель Салавата полностью признал свою вину. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам». Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения.

Житель Подмосковья избил 14-летнего мальчика в подъезде дома в Балашихе. После нападения школьнику понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело Суд Башкирия Школьники Мужчины
04 июня 2024, 23:22
«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее
РИА «Новости»
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В Адыгее следователи расследуют смерть трехлетней девочки, к которой привели побои и издевательства со стороны родителей. Вину взял на себя отец ребенка, но знакомая с ситуацией собеседница 360.ru по имени Фатима рассказала, что к жестокой расправе может быть причастна мать девочки.

По словам Фатимы, первые годы жизни ребенок провел в детдоме. Мать девочки отказалась от нее сразу после рождения.

«Воспитатель говорила: „Такая девочка умная, хорошая, воспитанная, прямо ангел“. Проблем с ней никаких не было. Заговорила она в полтора года. Умничка, нереальная девочка. Мы до сих пор ее оплакиваем»», - рассказала женщина.

Она добавила, что девочка участвовала во всех мероприятиях детдома, ее все любили. Ей даже замечание не за что было сделать.

Спустя три года мать решила забрать ребенка, хотя главврач учреждения была против. За девочкой стояла большая очередь из приемных родителей, но так как мать не давала официального отказа, ребенка отдали ей.

Избивали и тушили окурки Женщина забрала девочку в марте 2024 года, а в конце мая ребенок умер. Изначально, пояснила Фатима, говорили, будто бы девочка упала с лестницы. Но потом, по ее словам, всплыли совершенно жуткие подробности.

«За два месяца эту малышку довели до такого состояния: они ее избивали, на фото (снимки мы решили не публиковать из этических соображений - прим. ред.) видны гематомы, ссадины. Когда пришел следователь, рассказал, что о девочку окурки тушили, у нее были ожоги. Просто мучительная и страшная смерть. Они ее забили и скинули с четвертого этажа. Пытались замять это дело», - рассказала Фатима.

Вину за издевательства над ребенком взял на себя отец. Его арестовали и возбудили уголовное дело. Но Фатима выразила уверенность, что мать тоже причастна к гибели девочки.

«Мне писала его бывшая жена и сказала, что за 12 лет жизни детей он не бил никогда. Соседка сказала, что она звонила, писала, била тревогу, чтобы пришли и посмотрели, что творится у них дома, но, к сожалению, никаких мер не приняли», - заявила женщина.

По ее словам, после случившегося она сама вышла на следователей.

«Следствие ведут, но отец на себя вину взял и эта спокойно ездит на машине, на похоронах пустила слезу», - отметила собеседница 360.ru.

Фатима заявила, что хочет добиться максимальной огласки, чтобы страшное преступление не оказалось безнаказанным.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления
04 июня 2024, 23:01
Похожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке
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Мужчину зарезали на глазах у двух его 10-летних внучек в парке на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Вечером 4 июня на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», - уточнили в ведомстве.

Следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. На них было видно, что в момент происшествия рядом с погибшим находились две его 10-летние внучки. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

В ведомстве отметили, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве ранее зарезали 24-летнего парня за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Уголовное дело Убийства СК РФ Мужчины Москва
04 июня 2024, 20:52
Устроившего стрельбу на Костромской улице в Москве задержали
РИА «Новости»
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Московская полиция по горячим следам задержала мужчину, которого заподозрили в стрельбе на Костромской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник стрелял по прохожим из пневматического оружия и ранил двух человек.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 50-летнего мужчину», - сообщили в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В московской прокуратуре уточнили, что подозреваемого задержали в его квартире. Там же полицейские изъяли пневматическую винтовку.

Неизвестный открыл огонь по прохожим на северо-востоке Москвы вечером 4 июня. Он стрелял из пневматической винтовки из окон своей квартиры. В результате пострадали двое: девушка получила ранение в руку, а молодой парень - в голову. Кроме того, стрелок повредил проезжавший мимо автобус.

Стрельба Оружие Полиция Москва
04 июня 2024, 19:21
Источник раскрыл местонахождение «храма» и офиса главы «Империи сильнейших ведьм»
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Так называемый храм главы организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой, известной как Алена Полынь, расположен в деревне Зайцево в Зарайске. А офис находится в поселении Сосенское, сообщил источник 360.ru. Сегодня в ее доме провели обыски.

О задержании в Пушкино жительницы Ивантеевки и возбуждении против нее дела об экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих сообщали в пресс-службе подмосковного ГСУ СК. Личность фигурантки в ведомстве не уточнили.

По словам источника 360.ru, речь идет о Суликовой.

Дело против нее возбудили по материалам, поступившим из регионального УФСБ.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Помимо этого, подозреваемая публиковала в Сети высказывания, которые унижали религиозные чувства верующих.

Во время обысков у нее изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Также планируется провести лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Сейчас с ней работают следователи.

В скором времени проверку могут провести и в Ивантеевке, где, как оказалось, работает Международный университет магии и колдовства. Об этом сообщили активисты общественного движения «Зов Народа».

«Видео с данного места разместил председатель „Общественного движения предпринимателей“ Андрей Аркадьевич Ковалев. На кадрах можно увидеть символы сатанизма и извращений», - пояснили представители движения.

В связи с этим активисты обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность при открытии Международного университета магии и колдовства, есть ли у них лицензия на осуществление деятельности, и кто ее выдал.

Также движение волнует, есть ли в работе этой организации нарушения статьи о воспрепятствовании осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий в уголовном праве России и подрыв традиционных духовно-нравственных ценностей.

Еще одна просьба активистов касается содействия в приостановке работы Международного университета магии и колдовства.

СК РФ Религия

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