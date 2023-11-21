Мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы

По данным ведомства, вечером 20 ноября в одной из квартир в Анадырском проезде двое мужчин вместе распивали алкоголь. Однако затем один из них избил своего знакомого 1969 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого доставили в Главное управление СК по Москве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее москвич получил 14 лет колонии за убийство возлюбленной. Во время ссоры он нанес девушке 247 ударов ножом. От полученных травм она умерла на месте.