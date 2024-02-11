11 февраля 2024, 17:16

Мужчина едва не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы

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В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство приятеля. В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, 9 февраля этого года мужчина в квартире дома на Литовском бульваре повздорил со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил последнего топором по голове и спине.

Потерпевшему удалось сбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. Мужчину увезли в больницу, где медики вовремя смогли ему помочь.

Задержанного сейчас допрашивают следователи, вскоре ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

В Москве также арестовали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 14 лет назад уроженец Таджикистана в квартире дома на Открытом шоссе ударил ножом двух незнакомцев. От полученных ран один умер на месте, а второго спасли медики.

Драки Убийства Поножовщины Москва
11 февраля 2024, 00:03
Студента будут судить после беременности школьницы в Санкт-Петербурге
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Студента в Санкт-Петербурге обвинили в растлении несовершеннолетней, которая впоследствии забеременела от него. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По его данным, молодая девушка обратилась в больницу, и ее ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следователи выяснили, что вероятным отцом ребенка является студент четвертого курса Политехнического колледжа городского хозяйства.

«Студент в период с августа 2022 года по январь 2024 года вступал в половые отношения со школьницей, с которой он познакомился в августе 2021 в общей компании», - рассказали в издании.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области 14-летняя девочка забеременела от 13-летнего мальчика. Девочка попала в больницу с угрозой преждевременных родов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Беременность Студенты
10 февраля 2024, 21:48
Муж избил жену до смерти после ее признания в измене в Башкирии
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Суд в Башкирии вынес обвинительный приговор жителю села Иглино, который в конце декабря 2023 года забил до смерти свою супругу. Информацию разместили в Telegram-канале регионального СК РФ.

ЧП произошло 26 декабря 2023 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения призналась нетрезвому мужу в измене. Это сообщение вызвало у него приступ ярости, и он жестоко избил супругу. Мужчина наносил удары по голове и другим частям тела. Женщина получила тяжелые травмы.

Почуяв неладное, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть. Причиной стала тупая травма живота.

Мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Виновного приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

В декабре в Стерлитамаке разыгралась еще одна похожая драма.

Женщина погибла , предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом.

Убийства Суд Башкирия Скорая помощь Женщины СК РФ Мужчины
10 февраля 2024, 16:50
Суд арестовал предполагаемого организатора поджога дома участника СВО под Истрой
Соцсети
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Суд постановил взять под арест мужчину, обвиняемого в организации поджога дома участника спецоперации под Истрой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Мужчину арестовали до 18 марта. Его обвиняют не только в поджоге, но и в совершении других преступлений, в том числе в покушении на убийство и вымогательстве. Возможного преступника правоохранители задержали в аэропорту Внуково при попытке бегства.

Под стражу также взяли двух предполагаемых исполнителей. Двух мужчин обвинили в поджоге и покушении на убийство. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в ГСУ Следственного комитета России.

В беседе с «360» жена участника СВО Елена рассказала, что семье угрожали и вымогали деньги. По ее словам, версию поджога подтвердили пожарные службы. Она отметила, что все случилось утром - она увидела вспышку и черный дым. Женщина попыталась потушить пламя и спасти домашних животных. Из-за пожара ей пришлось спрыгнуть со второго этажа, она получила ожоги.

Убийства Поджоги Суд Истра Преступления
10 февраля 2024, 16:11
Экс-директора клиники «Медицина 24/7» задержали в Москве
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В Москве задержали бывшего генерального директора и главврача клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. Он проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть пациентки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Медицина 24/7» оказалась в поле зрения правоохранительных органов из-за сотрудничества частной клиники с Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза (ЦНИИТ), который должен был проводить патологоанатомические вскрытия пациентов, умерших в больнице. Как выяснилось, из 250 проверенных случаев процедуру сделали только в восьми.

Остальные свидетельства о смерти врачи ЦНИИТ оформляли по документам «Медицины 24/7» и заявлениям родственников об отказе вскрытия.

По данным ведомства, в 2021 году Серебрянский сбежал из страны, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Накануне Серебрянского задержали по прилете из Турции в аэропорту. Его сразу же увезли в изолятор.

Сейчас с ним работают следователи. Вскоре ему предъявят обвинение. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег Серебрянского.

Клиника «Медицина 24/7» связана с другим скандалом. Осенью 2019 года там скончался продюсер и бизнесмен Владимир Арцибашев. Его экс-супруга Анжелика Хачатурьян обвинила врачей в смерти мужчины, указав на неправильное лечение. Она хотела провести экспертизу с привлечением американских специалистов. Однако ей долго не отдавали тело.

В итоге родственники Арцибашева на протяжении года обивали пороги суда и добились компенсации от клиники в 50 миллионов рублей.

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