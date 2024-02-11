Мужчина едва не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы

По данным ведомства, 9 февраля этого года мужчина в квартире дома на Литовском бульваре повздорил со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил последнего топором по голове и спине.

Потерпевшему удалось сбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. Мужчину увезли в больницу, где медики вовремя смогли ему помочь.

Задержанного сейчас допрашивают следователи, вскоре ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

В Москве также арестовали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 14 лет назад уроженец Таджикистана в квартире дома на Открытом шоссе ударил ножом двух незнакомцев. От полученных ран один умер на месте, а второго спасли медики.