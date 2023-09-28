Мужчина 13 лет насиловал девочек-родственниц в Казани

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Житель Казани в течение 13 лет насиловал несовершеннолетних родственниц. По информации пресс-службы республиканского СУ СК России , 41-летнему мужчине вменяют в вину 12 эпизодов преступлений. Он предстанет перед судом.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2009 по 2022 года, оставаясь наедине с девочками, насиловал их и снимал порнографические ролики. Девочкам на тот момент было от трех до 11 лет.

Четверо детей пострадали от действий обвиняемого. Остановить его получилось в январе 2023 года. Тогда о происходившем узнала мать одной из потерпевших. Женщина обратилась в полицию. Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направили в суд.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, отметили в ведомстве.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - указала пресс-служба республиканского СК.

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