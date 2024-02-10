Муж избил жену до смерти после ее признания в измене в Башкирии

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ЧП произошло 26 декабря 2023 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения призналась нетрезвому мужу в измене. Это сообщение вызвало у него приступ ярости, и он жестоко избил супругу. Мужчина наносил удары по голове и другим частям тела. Женщина получила тяжелые травмы.

Почуяв неладное, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть. Причиной стала тупая травма живота.

Мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Виновного приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

В декабре в Стерлитамаке разыгралась еще одна похожая драма.

Женщина погибла , предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом.