Муж Блиновской на суде назвал своей идеей дробление бизнеса

По словам Блиновского, после того, как информационные продукты жены стали набирать большую популярность в Сети, они решили дробить бизнес.

«Было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. Это я предложил», - отметил он.

Муж «королевы марафонов» подчеркнул, что не хотел уклоняться от уплаты налогов, предполагая, что такие действия могут упростить бухгалтерский учет. Блиновский добавил, что они с женой не учли такое резкое развитие бизнеса и не успевали самостоятельно подбирать квалифицированный персонал.

В ходе заседания 16 января Елена Блиновская полностью признала вину по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.