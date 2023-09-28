Мумии двух мужчин нашли в подвале заброшенного дома в Кузбассе

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Останки нашли в одном из домов в селе Барановка Кемеровского муниципального округа. Местная жительница сообщила правоохранителям, что не может связаться с дядей и братом.

Полицейские прибыли к дому пропавших и увидели, что входные двери заколочены. Правоохранители проникли внутрь и заметили на полу в углу одной из комнат вход в подвал с заколоченной крышкой.

«После вскрытия хранилища на глубине около одного метра были обнаружены мумифицированные останки мужчин с признаками насильственной смерти», - сообщили в СУ Следственного комитета по Кузбассу.

Осматривая место преступления, один из следователей нашел документы пропавших мужчин. Из-за гнилостных изменений тел идентифицировать личности не удалось. Их помогут установить по останкам судебные генетические экспертизы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее на Урале обнаружили останки студента, пропавшего шесть лет назад. Возле его тела нашли странные улики.

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