Мотоцикл Kawasaki конфисковали у повторно севшего за руль пьяным москвича

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, ехал на своем мотоцикле Kawasaki модели GPZ1100 в районе города Щербинка и поселения Рязановское с пассажиркой. В результате аварии, которая произошла из-за нетрезвого водителя, девушка получила незначительные травмы.

Ранее он уже совершал подобное преступление, ему назначили штраф и лишение водительских прав на полтора года. Однако мужчина не выплатил назначенный штраф и не сдал водительское удостоверение.

Теперь его судили по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мотоциклисту назначили 260 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортом на два года. Принадлежащий гражданину мотоцикл изъяли в доход государства.

Ранее автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы. По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян.