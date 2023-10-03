Москвичу вынесли приговор за стрельбу в баре на Пресненском Валу
Суд в Москве вынес приговор 59-летнему местному жителю, обвиняемому в огнестрельном ранении сотрудника бара на Пресненском Валу. Он проведет шесть лет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в сентябре прошлого года пьяный москвич в баре на Пресненском Валу вел себя агрессивно с посетителями и персоналом заведения. Сотрудник клуба попытался успокоить разгоряченного гостя, сделав ему замечание.
В результате произошел конфликт, во время которого обвиняемый три раза выстрелил в ногу 27-летнего работника бара из самозарядного охотничьего карабина со сверловкой Ланкастер. Пострадавшего увезли в больницу. Тем временем стрелявший скрылся с места, но вскоре его нашли и задержали полицейские.
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