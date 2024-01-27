Москвичку заподозрили в убийстве знакомого на юге столицы
В Южном округе Москвы убили 35-летнего местного жителя. Предположительно, его зарезала 34-летняя подруга в пьяной ссоре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что труп мужчины нашли рядом с жилым домом, расположенным на Кавказском бульваре. На теле покойного зафиксировали ножевые ранения.
В пресс-службе добавили, что в убийстве подозревают знакомую потерпевшего. До этого пара распивала алкоголь в квартире женщины и поссорилась. Во время конфликта хозяйка жилища пырнула несколько раз ножом собутыльника.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Прокуратура проконтролирует, чтобы следствие возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности нанесшего смертельные ранения.
Правоохранители также раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад в Северо-Восточном округе Москвы. Подозреваемого задержали, он уже признал свою вину.