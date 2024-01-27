27 января 2024, 14:18

Москвичку заподозрили в убийстве знакомого на юге столицы

Читайте нас в: Google Новости

В Южном округе Москвы убили 35-летнего местного жителя. Предположительно, его зарезала 34-летняя подруга в пьяной ссоре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что труп мужчины нашли рядом с жилым домом, расположенным на Кавказском бульваре. На теле покойного зафиксировали ножевые ранения.

В пресс-службе добавили, что в убийстве подозревают знакомую потерпевшего. До этого пара распивала алкоголь в квартире женщины и поссорилась. Во время конфликта хозяйка жилища пырнула несколько раз ножом собутыльника.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Прокуратура проконтролирует, чтобы следствие возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности нанесшего смертельные ранения.

Правоохранители также раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад в Северо-Восточном округе Москвы. Подозреваемого задержали, он уже признал свою вину.

Убийства Москва
27 января 2024, 08:05
Канал контрабанды наркотиков из Эстонии вскрыли в Ленинградской области
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители вскрыли в Ленинградской области канал контрабанды кокаина и гашиша из Эстонии, осуществлявшейся с помощью беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, крупную партию наркотиков перебрасывали через реку Нарва, применяя FPV-дроны. К ним привязывали упакованные запрещенные вещества, и оператор вел беспилотник на территорию России.

Источник агентства заявил. что контрабандисты пытались за «солидную зарплату» завербовать ветеранов СВО, опытных в управлении дронами.

Никого пока не задержали. Расследование продолжается.

Ранее 21-летней девушке, бывшей студентке воронежского медколледжа, предъявили обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Она планировала переправить из Москвы в страны Евросоюза партию наркотика более чем на 2,5 миллиарда рублей, однако в столице ее задержали. Девушка признала вину и стала помогать следствию.

Наркотики Ленинградская область Беспилотники Контрабанда Эстония
26 января 2024, 19:37
Иностранца заподозрили в убийстве 14-летней давности на северо-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад в Северо-Восточном округе Москвы. Подозреваемого задержали, он уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что весной 2019 года рядом с домом на улице Яблочкова нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. Тогда правоохранителям не удалось доказать вину подозреваемого, так как благодаря третьим лицам у него было железное алиби.

Однако спустя годы во время дополнительного расследования уголовного дела изначальные показания мужчины следствие смогло опровергнуть. В результате задержали 39-летнего иностранца и предъявили ему обвинение в убийстве.

Мужчина на допросе во всем признался и рассказал сотрудникам полиции, что убил человека из-за бытовых разногласий.

Подозреваемого отправили в СИЗО. В ближайшее время следователи попросят суд арестовать его.

Ранее в Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру.

Убийства Москва
26 января 2024, 18:42
Суд отправил россиянина в СИЗО за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мещанский суд Москвы постановил арестовать гражданина России, обвиняемого в сотрудничестве с иностранцами. Ему может грозить до восьми лет колонии, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову меру пресечения в виде заключения под стражу», - процитировало агентство судью.

Мужчина проходит по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. Статья предусматривает от трех до восьми лет заключения.

Другие подробности дела обвиняемого не уточняются.

Ранее Лефортовский суд в Москве арестовал журналистку Нику Новак до 24 февраля по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством против России. Дело против нее имеет гриф «секретно», поэтому детали разбирательства не разглашают.

Суд Москва
26 января 2024, 12:16
Журналисту Гершковичу продлили арест по делу о шпионаже
Читайте нас в: Google Новости
Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

Гершковича оставили в СИЗО еще на два месяца, то есть до 30 марта 2024 года.

ФСБ весной прошлого года объявила, что журналиста задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. По данным российских спецслужб, американец собирал составляющие государственную тайну сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса, сообщил сайт kp.ru.

В начале декабря 2023 года власти РФ отказали США в сделке для освобождения Гершковича и бывшего американского морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного по аналогичному делу на 16 лет.

Также в конце прошлого года Московский городской суд решил продлить журналисту Wall Street Journal заключение под стражу. Его оставили в СИЗО до 30 января 2024 года.

США Шпионаж Суд Журналистика СИЗО Аресты

Новости по теме