Москвичку заподозрили в смертельном отравлении арендатора более 20 лет назад

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2023 года подозреваемая в квартире жилого дома на Чонгарском бульваре повздорила со своим знакомым. Во время конфликта она подмешала в бутылку с алкоголем лекарство. Мужчина выпил содержимое и скончался от отравления.

Злоумышленнице предъявили обвинение. Во время допроса она призналась в содеянном и рассказала следователям, что отравила арендатора из-за бытовых разногласий.

Также правоохранители установили, что подозреваемая проходила по делу об убийстве своей свекрови. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства для суда.

Следователи также раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Подозреваемый напал на мужчину и несколько раз ударил его металлическим предметом.