Москвичку с 15 детьми задержали по подозрению в торговле людьми

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Причиной проверки женщин стало медицинское заключение о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенных лекарств.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и установили, что одна из подозреваемых воспитывает 15 несовершеннолетних детей, пять из которых она назвала родными. Специалисты взяли у них тесты ДНК, показавший отсутствие генетической связи.

Выяснилось, что в 2010 году женщине провели операцию, после которой она больше не могла иметь детей. В связи с этим следователи установили, что она вместе со своей сообщницей занимались торговлей несовершеннолетних. Против них возбудили дело по пунктам «а, б, з» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время дело передадут в суд.

Ранее в Москве завершили расследование по уголовному делу в отношении трех женщин. Их обвинили в продаже младенца на севере Москвы. Женщины предстанут перед судом, где им огласят приговор.