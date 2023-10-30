Москвичку арестовали по подозрению в истязании младенца
Суд в Москве заключил под стражу 31-летнюю женщину по подозрению в истязании восьмимесячного младенца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, женщине предъявили обвинение по пункту «б» части второй статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего лица»).
Расследование взяла на контроль Таганская межрайонная прокуратура.
Восьмимесячного младенца нашли в захламленной мусором квартире на Нижегородской улице. Врачи диагностировали у него открытый перелом плеча, который уже начал зарастать, неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер, синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.