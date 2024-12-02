Москвичка забила мужа ножом в квартире на Рублевском шоссе
Жительница Москвы зарезала своего мужа, против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
Следователи выяснили, что происшествие случилось 1 декабря. Пара находилась в квартире дома на Рублевском шоссе.
«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее одного удара ножом в грудь своему мужу», - заявили в СК.
В результате мужчина умер на месте преступления. Его жену задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.
Еще одна жуткая история произошла в сентябре в Тюменской области. Женщина напала с ножом на бывшего мужа. Они вместе распивали спиртные напитки, а потом поссорились. От ударов мужчина скончался.