Москвичка пожалела мужчину с ребенком и лишилась более миллиона рублей

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По информации издания, 11 сентября с девушкой заговорил незнакомый мужчина на автомобиле BMW около станции метро «Новокузнецкая». В салоне машины вместе с ним сидел маленький ребенок, которого водитель назвал своим сыном.

Мужчина утверждал, что нарушил правила дорожного движения и был вынужден дать взятку полицейским. На это он потратил все свои деньги и средств на дорогу до дома у него не осталось. Из-за того, что он был гражданином Абхазии, снять деньги сам он якобы не мог. Он попросил 23-летнюю девушку помочь, пообещав вернуть средства, как только вернется домой.

Девушка согласилась и обналичила 145 тысяч рублей, а после - еще 50 тысяч в другом офисе банка. Затем мужчина предложил подвезти ее домой в сторону станции метро «Домодедовская».

По пути они несколько раз останавливались, и девушка брала кредиты в различных банках, желая помочь мужчине, который жаловался ей на финансовые трудности. Они последовательно сняли еще 150, 145 и 100 тысяч рублей.

Позже мужчина еще несколько раз написал девушке с просьбами о деньгах, а потом перестал выходить на связь. После этого она обратилась в полицию. В общей сложности москвичка перевела мужчине 1 миллион 213 тысяч рублей.

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