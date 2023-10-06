Москвичка потеряла почти семь миллионов рублей, поверив в историю с попавшей в ДТП дочерью

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По данным ведомства, 86-летней жительнице Хамовников позвонил незнакомец, представившись правоохранителем и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей аварии. Во избежание возбуждения уголовного дела он предложил заплатить деньги. Согласившись, пенсионерка завернула рубли в постельное белье, положила в сумку и отдала приехавшему курьеру.

Спустя час жертве вновь позвонили и сообщили, что для решения вопроса нужны еще деньги. Она положила валюту в куртку, которую спрятала в чемодан и отдала посыльному. Через какое-то время опять позвонили с требованием доплатить. Пенсионерка, собрав оставшиеся деньги в пакет, передала тому же самому молодому человеку.

Обман раскрылся на следующий день, когда женщина связалась с дочерью. Москвичка обратилась в полицию, заявив, что аферисты выманили у нее в общей сложности больше шести миллионов 760 тысяч рублей.

В итоге задержали 19-летнего приезжего. Предположительно, он работал на мошенников курьером. Следователи возбудили уголовное дело. Остальных соучастников сейчас пытаются установить и задержать.

Ранее столичные полицейские задержали молодого курьера , который неоднократно помогал телефонным мошенникам. Против него возбудили уголовное дело.