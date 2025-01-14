14 января 2025, 12:38

Москвичка пнула младшего брата на камеру ради тренда в TikTok

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением маленького ребенка школьницей ради тренда в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бабушкинский межрайонный следственный отдел незамедлительно завел дело. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Москвы уточнила, что на видео находились два девушки 2011 года рождения. Одна из них на камеру ударила ногой ребенка 2022 года рождения, сына сожительницы ее отца.

«В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, ее поставили на профилактический учет. Прокурорская проверка продолжается», - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке.

Дети TikTok
14 января 2025, 10:58
Полиция задержала создателей нелегальной платежной системы Rapidpay
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Четырех мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через созданную ими нелегальную платежную систему Rapidpay. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчины предоставляли нелегальные финансовые услуги с помощью созданной ими платежной системы. Ее использовали для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. В криминальной схеме задействовали более 70 самостоятельных групп и свыше восьми с половиной тысяч реквизитов банковских карт.

«Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц», - заявила Волк.

Создатели Rapidpay находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. С начала нового года преступники используют способ, нацеленный на родителей детей школьного возраста. В разговоре с ними по телефону мошенники представляются якобы сотрудниками администрации школ.

МВД РФ Мошенничество
14 января 2025, 03:05
Три сгоревших мальчика и четыре казни. Как умер маньяк-педофил по прозвищу Сатана
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Польский серийный маньяк-педофил и рецидивист Мариуш Трынкевич, причастный к убийству четырех мальчиков, скончался в спецбольнице 9 января.Об этом сообщил портал Wiadomosci.

Трынкевич родился 10 апреля 1962 года в Петркув-Трыбунальском.

В сентябре 1984 года он начал работать в начальной школе № 11, где вел уроки труда для мальчиков с пятого по восьмой класс, физкультуру, а также кружки стрельбы и фотографии.

Убийства подростков он совершил в 1988 году. Жертвами педофила оказались четыре мальчика в возрасте 11, 12 и 13 лет.

В конце июля 1988 года Трынкевич заманил троих детей в свою квартиру и зарезал, затем положил их тела в полиэтиленовые пакеты, умылся и пошел к родителям. Спустя несколько часов вернулся и перенес тела в подвал. После того, как очистил квартиру от крови, отвез убитых детей в лес и поджег. В городе началась паника из-за жестокого убийства, под подозрение попали сатанисты.

Когда правоохранители добрались до Трынкевича, то в ходе допросов тот признался, что ранее убил 13-летнего мальчика, задушив его 4 июля. Тело подростка он похоронил в лесу.

Трынкевича приговорили к смертной казни, но он сумел избежать наказания, так как депутаты польского парламента приняли в 1989 году закон об амнистии. Маньяку заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы, так как уголовный кодекс страны не предусматривал такой меры наказания, как пожизненное заключение.

Трынкевич вышел на свободу в феврале 2014 года, но в апреле того же года Апелляционный суд в Жешуве постановил поместить Трынкевича в специальный центр в Гостынине как лицо, представляющее угрозу для окружающих. Уже во время нахождения в центре душегуба осудили за хранение детской порнографии.

В 2015 году душегуб женился на 37-летней Анне, воспитывающей 16-летнюю дочь.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали отсидевшего педофила за приставания к девочке в аквапарке.

Смертность Убийства Пожары Дети Преступления Педофилы Смертная казнь Польша
13 января 2025, 20:45
Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска
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В международном аэропорту Красноярск мужчина несколько раз ранил ножом другого человека. Очевидцы схватили его и передали полиции. Потерпевшему потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Нападение произошло на первом этаже аэровокзального комплекса. По данным полиции, 40-летний злоумышленник несколько раз ударил ножом 39-летнего пострадавшего. Затем он выбросил нож и сдался. Двое свидетелей и полицейские задержали его.

Уголовное дело Полиция Красноярский край
13 января 2025, 20:32
Еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова нашли в Сибири
РИА «Новости»
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Два новых фигуранта появились в уголовном деле о теракте, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемые помогли обвиняемому в убийстве с жильем в Подмосковье, сообщил «Коммерсант».

По данным газеты, сообщниками уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного в рамках расследования дела о теракте, могут оказаться участники террористической организации с Северного Кавказа. Подельники сняли исполнителю теракта жилье в Московской области, используя для этого свои документы.

Двое уроженцев Ингушетии занимались мелким бизнесом, их задержали в Сибири. Мужчинам назначили административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Скоро этот срок закончится, и предполагаемых подельников отправят в Москву, где с ними будут работать сотрудники СК и ФСБ.

Курбонова задержали на следующий день после взрыва около дома в Москве, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Гражданину Узбекистана предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Уголовное дело Убийства Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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