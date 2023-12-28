Москвичка перевела 600 тысяч рублей мошенникам за свою пожилую мать

По информации издания, несколько дней назад 85-летней пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился служащим Центробанка России. Он предупредил пожилую женщину о попытке мошенников снять средства с ее счета, которую он якобы предотвратил.

Чтобы обезопасить финансы, он порекомендовал их срочно переложить на «безопасный» счет. Пенсионерка последовала указаниям и сняла со счета 606 тысяч рублей. Когда к ее дому подъехал черный «Мерседес», она что-то заподозрила и в последний момент передумала отдавать деньги.

Женщина рассказала о происшествии дочери, которая не увидела подвоха и перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Она сделал это через мобильное банковское приложение после очередных рекомендаций псевдосотрудника ЦБ.

Ранее Банк России перечислил самые распространенные фразы телефонных мошенников. Россиян предупредили, что настоящие работники банка не пишут и не звонят клиентам для осуществления операций.