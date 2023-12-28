28 декабря 2023, 17:17

Москвичка перевела 600 тысяч рублей мошенникам за свою пожилую мать

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В Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. Однако в итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, несколько дней назад 85-летней пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился служащим Центробанка России. Он предупредил пожилую женщину о попытке мошенников снять средства с ее счета, которую он якобы предотвратил.

Чтобы обезопасить финансы, он порекомендовал их срочно переложить на «безопасный» счет. Пенсионерка последовала указаниям и сняла со счета 606 тысяч рублей. Когда к ее дому подъехал черный «Мерседес», она что-то заподозрила и в последний момент передумала отдавать деньги.

Женщина рассказала о происшествии дочери, которая не увидела подвоха и перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Она сделал это через мобильное банковское приложение после очередных рекомендаций псевдосотрудника ЦБ.

Ранее Банк России перечислил самые распространенные фразы телефонных мошенников. Россиян предупредили, что настоящие работники банка не пишут и не звонят клиентам для осуществления операций.

Мошенничество Москва 2023
28 декабря 2023, 16:21
Стало известно, когда начнется слушание по делу о подготовке убийства Соловьева
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Второй Западный окружной военный суд 11 января приступит к рассмотрению дела в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Такое решение приняли в ходе предварительного слушания, прошедшего в закрытом режиме согласно законодательству. В ходе мероприятия решались процессуальные вопросы и возможность начать слушание дела по существу, а также рассматривались ходатайства защиты.

Предполагается, что 11 января прокурор вынесет обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему.

Сотрудники Генеральной прокуратуры 6 декабря передали в суд дело о покушении на Соловьева. По данным следствия, в октябре 2021 года Андрей Пронский организовал неонацистскую ячейку и привлек к незаконной деятельности Максима Дружинина, Тимофея Мокия, Владимира Белякова и других. В начале апреля с Пронским связались сотрудник ГУР Украины и предложили убить Соловьева за вознаграждение.

Убийства Суд Владимир Соловьев
28 декабря 2023, 15:21
Курьера, доставлявшего дорогой телефон, избили и ограбили на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двух мужчин и девушку, подозреваемых в разбойном нападении на курьера в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Во время расследования выяснилось, что задержанная оформила заказ на покупку электронного устройства с доставкой на дом. Указанный ею адрес на Совхозной улице стал местом засады. злоумышленники напали на 34-летнего доставщика, залили его газового баллончика и отобрали рюкзак с дорогим смартфоном и личными вещами. Ущерб составил 178 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о разбое. Им предъявили обвинения и заключили под стражу.

Несколько дней назад мужчина избил молодого человека в московском метро. Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях.

Драки МВД РФ Преступления Москва 2023
28 декабря 2023, 14:33
Суд в Москве огласил приговор участникам «Маяковских чтений»
РИА «Новости»
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Участники «Маяковских чтений» Артем Камардин и Егор Штовба получили семь лет и 5,5 года колонии по двум статьям Уголовного кодекса. Приговор вынесли в Тверском районном суде. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Камардина арестовали в сентябре 2022 года за чтение стихов, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. Он отказался признать себя виновным. Постановлением суда после задержания его направили в психиатрическую клинику имени Сербского для проверки на вменяемость. Экспертиза заняла около месяца.

Ранее Камардина привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.

По данным Telegram-канала Shot, жену Камардина Александру Попову отправили в автозак вместе с присутствовавшими на слушании журналистами за провокационное поведение. Позже корреспондентов отпустили, а супругу осужденного забрали в отделение.

Накануне прокурор попросил шесть и семь лет колонии для обоих участников «Маяковских чтений».

Суд Экстремизм Москва 2023
28 декабря 2023, 14:28
«Выиграл шляпу, проиграл пальто». Владелец воронежской фабрики шуткой отреагировал на покушение
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Владелец крупнейшей в Воронежской области птицефабрики Геннадий Ширяев не пострадал в результате покушения. Об этом «360» рассказал сам предприниматель.

Мужчина шуткой отреагировал на вопрос об обстоятельствах случившегося. Ширяев сравнил произошедшее с игрой в «Спортлото».

«Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто», - подчеркнул владелец фабрики.

Он отметил, что не успел пострадать во время совершенного на него покушения. Эту информацию «360» подтвердила и секретарь предпринимателя.

«Происшествие было. Жив, здоров», - сказала она.

Покушение на владельца фабрики по производству яиц совершили накануне. Неизвестный дважды выстрелил в его машину. В результате в Борисоглебском районе объявили план-перехват. За несколько дней до этого управление Федеральной антимонопольной службы Воронежской области возбудила дело в отношении птицефабрики из-за роста цен на яйца.

Преступления Россия

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