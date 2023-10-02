Москвичка открыла файл из СМС и лишилась более 2,5 миллиона рублей

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По данным ведомства, пострадавшей позвонил человек, который представился сотрудником технической поддержки оператора связи. Он объяснил женщине, что для предотвращения блокировки ее сим-карты необходимо обновить настройки.

Позвонивший прислал женщине сообщение с файлом, который, как она думала, требовался для обновления системы. Однако на самом деле файл позволил мошенникам удаленно получить доступ к ее телефону.

Аферисты настоятельно рекомендовали женщине положить телефон экраном вниз и не трогать его до завершения обновления. Следующие два часа она была на связи с псевдоменеджерами.

Затем женщина обнаружила, что с экрана ее телефона пропали банковские приложения. Мошенники сказали, что достаточно просто перезагрузить телефон, а затем отключились.

Когда женщина обратилась в банк, ей сообщили, что ее мобильное приложение заблокировали и она должна явиться в отделение лично.

После получения выписок женщина узнала, что с ее счетов в нескольких банках списали свыше 2,6 миллиона рублей.

«Установление лиц, совершивших преступление, на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники начали собирать информацию о жертвах в социальных сетях.