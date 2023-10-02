Москвичка открыла файл из СМС и лишилась более 2,5 миллиона рублей
Женщина из Москвы стала жертвой мошенничества и потеряла 2,6 миллиона рублей. Аферисты получили удаленный доступ к телефону через СМС. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
По данным ведомства, пострадавшей позвонил человек, который представился сотрудником технической поддержки оператора связи. Он объяснил женщине, что для предотвращения блокировки ее сим-карты необходимо обновить настройки.
Позвонивший прислал женщине сообщение с файлом, который, как она думала, требовался для обновления системы. Однако на самом деле файл позволил мошенникам удаленно получить доступ к ее телефону.
Аферисты настоятельно рекомендовали женщине положить телефон экраном вниз и не трогать его до завершения обновления. Следующие два часа она была на связи с псевдоменеджерами.
Затем женщина обнаружила, что с экрана ее телефона пропали банковские приложения. Мошенники сказали, что достаточно просто перезагрузить телефон, а затем отключились.
Когда женщина обратилась в банк, ей сообщили, что ее мобильное приложение заблокировали и она должна явиться в отделение лично.
После получения выписок женщина узнала, что с ее счетов в нескольких банках списали свыше 2,6 миллиона рублей.
«Установление лиц, совершивших преступление, на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники начали собирать информацию о жертвах в социальных сетях.