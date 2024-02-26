Москвичка отдала криминальному курьеру почти 2 млн рублей в обмен на цветы

По данным ведомства, соучастники криминального курьера позвонили 83-летней пенсионерке, заявив, что частные медработники якобы могут оказать помощь в лечении ее сестры. За помощь попросили 1,8 миллиона рублей.

Когда доверчивая пожилая женщина согласилась, аферисты сообщили пенсионерке, что деньги нужно упаковать в коробку или пакет для передачи курьеру, также москвичке пообещали «приятный сюрприз».

Затем к дому жертвы прибыл посыльный, взял деньги, а взамен вручил ей букет цветов.

У другой пенсионерки этот курьер похитил 700 тысяч рублей. Женщину мошенники развели под видом сотрудников банка, использовав известную схему обмана - заявили, что ее деньги якобы находятся в опасности, поэтому средства надо обналичить и передать для размещения на «безопасном счете».

Курьера задержали. Мужчине 27 лет, сейчас он находится под стражей. В пресс-службе подчеркнули, что координирующую роль для изобличения злоумышленника сыграла Измайловская межрайонная прокуратура. Теперь правоохранители устанавливают причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

«Если вам звонят якобы сотрудники банка либо правоохранительных органов с просьбами снять денежные средства со счета, продать квартиру и иное имущество, а также передать деньги курьеру - это мошенники! Прекратите разговор», - призвали в ведомстве.