26 февраля 2024, 15:42

Москвичка отдала криминальному курьеру почти 2 млн рублей в обмен на цветы

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Криминального посыльного телефонных мошенников изобличили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным ведомства, соучастники криминального курьера позвонили 83-летней пенсионерке, заявив, что частные медработники якобы могут оказать помощь в лечении ее сестры. За помощь попросили 1,8 миллиона рублей.

Когда доверчивая пожилая женщина согласилась, аферисты сообщили пенсионерке, что деньги нужно упаковать в коробку или пакет для передачи курьеру, также москвичке пообещали «приятный сюрприз».

Затем к дому жертвы прибыл посыльный, взял деньги, а взамен вручил ей букет цветов.

У другой пенсионерки этот курьер похитил 700 тысяч рублей. Женщину мошенники развели под видом сотрудников банка, использовав известную схему обмана - заявили, что ее деньги якобы находятся в опасности, поэтому средства надо обналичить и передать для размещения на «безопасном счете».

Курьера задержали. Мужчине 27 лет, сейчас он находится под стражей. В пресс-службе подчеркнули, что координирующую роль для изобличения злоумышленника сыграла Измайловская межрайонная прокуратура. Теперь правоохранители устанавливают причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

«Если вам звонят якобы сотрудники банка либо правоохранительных органов с просьбами снять денежные средства со счета, продать квартиру и иное имущество, а также передать деньги курьеру - это мошенники! Прекратите разговор», - призвали в ведомстве.

Прокуратура РФ Москва
26 февраля 2024, 12:04
Канал снабжения сирийской группировки накрыли в 22 регионах России
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В России задержали 49 пособников международной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Они собирали деньги и пропагандировали радикальные идеи, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемых настигли в квартирах и на улице, изъяли средства связи и другие улики. Операцию силовиков сняли на камеру. В общей сложности в 22 регионах России задержали 49 участников канала обеспечения группировки.

По версии следствия, они под руководством боевиков из Сирии собирали и перечисляли деньги на деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Некоторые подозреваемые через интернет распространяли среди верующих радикальную исламистскую идеологию и оправдывали терроризм.

Группировка причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Ее спонсоров Мухаммадвали Худойназарова и Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России международная террористическая организация.

Терроризм Сирия ФСБ Ислам
26 февраля 2024, 11:24
Пермяк месяц насиловал семилетнюю родственницу
РИА «Новости»
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Жителя Перми признали виновным в систематическом насилии над семилетней родственницей. Противоправные действия он совершал в течение месяца, сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве уточнили, что с января по февраль 2014 года 52-летний обвиняемый совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетней девочке в одной из квартир в Свердловском районе Перми. Спустя много лет, в 2023 году, девочка осознала, что подверглась насилию, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Состоялись многочисленные допросы свидетелей и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. После проверки показаний обвиняемого и потерпевшей на полиграфе мужчине предъявили обвинение в пяти эпизодах насилия. Он получил 16 лет колонии строгого режима.

Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео. Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой.

Пермь Преступления СК РФ Изнасилования
26 февраля 2024, 10:57
Вор-рецидивист в Сургуте по пути в суд сбежал от двух конвоиров
РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе начали розыск неоднократно судимого мужчины. Его задержали по подозрению в употреблении наркотиков, но рецидивист сбежал от конвоиров через окно служебной машины, сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчину остановили в Сургуте ночью 26 февраля за мелкое хулиганство. Правоохранители заподозрили, что он принимал наркотики, но задержанный отказался пройти медосвидетельствование. На него составили два административных протокола.

В суд подозреваемого повезли на служебной машине под присмотром двух конвоиров. Когда доехали, мужчина заметил, что окно автозака забыли закрыть. Он вылез через него и скрылся. Полиция начала его разыскивать.

На счету 31-летнего беглеца несколько судимостей. Он отбывал наказание за кражу, грабеж, разбой, угон и умышленное уничтожение имущества.

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина угнал машину таможенника. Он бросил авто в Восточном Дегунино , а сам спрятался на помойке.

ХМАО Полиция
26 февраля 2024, 10:56
Подростков-поджигателей квартирных дверей задержали в Коми
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В Республике Коми задержали семерых подростков, которые поджигали двери в квартиры за деньги. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Сотрудники уголовного розыска задержали парней в Сыктывкаре. Их подозревают в поджогах квартирных дверей.

«Полицейские установили причастность к совершению противоправных деяний семерых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет», - уточнили в ведомстве.

Двоих из этих подростков ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что через мессенджер один из них нашел «подработку». Для получения денег им нужно было выполнять задания от некоего куратора. При этом предоставлять ему видеоотчеты о проделанной работе.

Следователи возбудили уголовные дела по статье об умышленной порче чужого имущества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры, на которых видно, как подростки выполняли свое дело. Судя по видео, юноши выливали горючий раствор на двери и поджигали их.

Уголовное дело Поджоги Деньги

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