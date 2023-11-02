Москвичка лишилась более 19 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

По информации ведомства, злоумышленники представились сотрудниками банка и уведомили 66-летнюю пенсионерку о попытках взять кредит на ее имя. Они уговорили женщину снять наличные деньги и перевести их на «безопасный счет». На указанные реквизиты обманутая женщина перевела 19 миллионов рублей.

Затем аферисты попросили москвичку переслать им QR-код из мобильного приложения банка, лишив ее еще 600 тысяч рублей. Потом под предлогом проверки банковской ячейки со сбережениями мошенники сняли со счета пенсионерки еще 200 тысяч.

Общая сумма ущерба составила более 19,8 миллионов рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

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