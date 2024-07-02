02 июля 2024, 18:20

Москвичка имитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Ставшая жертвой группового изнасилования жительница Москвы изобразила удовольствие ради собственного выживания. Об этом сообщило ИА Regnum.

Нападение произошло в одном из парков на северо-западе столицы. Девушка гуляла со своим молодым человеком, когда к ним подошли два мужчины восточной наружности. Они избили ее спутника и, угрожая ножом, надругались над москвичкой.

«Пострадавшая испугалась за свою жизнь. Чтобы ее не зарезали, она изобразила удовольствие», - пояснил источник издания.

Случайные прохожие вызвали на место ЧП полицию. Силовики задержали уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения. Срок пребывания в России у одного из мигрантов истекает в августе 2024 года, а у другого - в марте 2025 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России противоправные деяния иностранцев вызывают в обществе широкий резонанс. Он указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Мигранты Изнасилования
02 июля 2024, 17:57
Поджигателя администрации в Тольятти отправили в колонию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор жителю Тольятти в рамках дела о поджоге местной администрации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В сентябре 2022 года он поджег здание городской администрации, огонь охватил входную дверь и обшивку на площади в 10 квадратных метров. Мужчина проходил под следствием по статье о теракте.

«Самарская газета» уточнила, что обвиняемый работал менеджером туристической компании. Своими действиями мужчина «хотел воздействовать на определенные решения органов государственной власти».

В Челябинске задержали сторонника украинских националистических структур , который в социальной сети опубликовал экстремистские призывы.

Поджоги Суд
02 июля 2024, 17:46
Подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве арестовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий районный суд арестовал до 29 августа четырех подозреваемых по делу о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, в пятницу злоумышленники, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов, напали с пистолетом на итальянца, имеющего также российский паспорт. Иностранца затащили в автомобиль и, надев наручники и мешок на голову, увезли в Брянск.

Там мужчину сутки удерживали в заранее подготовленном месте. Как выяснилось, незадолго до этого потерпевший вступил в конфликт с конкурентом в сфере бизнеса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное организованной группой». Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. СК ходатайствовал об их аресте.

Похищенным, по данным СМИ, оказался гендиректор компании SAID Rus Стефано Гуидотти.

Италия Москва
02 июля 2024, 09:31
Группировка в Приморье перепродавала изъятое по закону имущество
Читайте нас в: Google Новости
На Дальнем Востоке 10 человек заподозрили в создании преступного сообщества для продажи списанного госимущества. Среди фигурантов оказались бизнесмен и бывший глава территориального управления Росимущества, сообщил Следком Приморья.

Уголовное дело об организации группировки возбудили в отношении Евгения Ковальчука, который занимался хранением обращенного в собственность государства имущества. По версии следствия, вместе с подельниками он шесть раз с июля 2021 года по март 2023 года перепродал подлежащие уничтожению товары.

Пресс-служба СК перечислила еще девять человек, ставших фигурантами уголовного дела. Среди них - бывший руководитель территориального управления Росимущества Денис Горовчук.

Следователи выяснили, что преступное сообщество состояло из двух подразделений - первое вело учет имущества, а второе снимало фиктивные видеоотчеты о его уничтожении и подбирало товары для продажи. Участникам группировки в зависимости от роли вменили мошенничество, должностные преступления, продажу товаров без маркировки, сбыт имущества, добытого преступным путем, и организацию преступного сообщества.

Подозреваемую в другом мошенничестве экстрадировали из Бразилии в Россию. Женщину заподозрили в махинациях на 67 миллионов рублей.

Уголовное дело Приморье Мошенничество Деньги Следственный комитет России
02 июля 2024, 02:51
Мужчина заживо похоронил любовницу с телом ее дочери в Подмосковье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московский областной суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима за расправу над любовницей и ее семилетней дочерью. Преступление произошло в 2016 году, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что мужчина, находясь в деревне в Телешово Дмитровского городского округа, поссорился со знакомой и выстрелил в нее из травматического пистолета.

По данным прокуратуры, в тот день в одном месте оказались мужчина, его жена, любовница и ее семилетняя дочь. Между женщинами произошла ссора. В какой-то момент обвиняемый выстрелил любовнице в голову, а его жена задушила девочку. Мужчину задержали в 2023 году в ДНР.

Супруги вместе избавились от тел. Они похоронили женщину заживо, смерть «наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей». Сейчас соучастница находится в международном розыске.

Ранее житель Нижегородской области убил свою беременную любовницу и спрятал ее тело в лесополосе.

Убийства Суд Преступления Женщины Мужчины

Новости по теме