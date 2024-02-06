06 февраля 2024, 19:18

Москвичка едва не зарезала сожителя в его день рождения

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На западе Москвы 38-летняя местная жительница ранила ножом своего сожителя, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавший выжил, его доставили в больницу.

По данным ведомства, в квартире жилого дома, расположенного на Рассказовской улице, женщина отмечала день рождения своего 63-летнего сожителя, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась. Во время конфликта москвичка схватила нож и ударила именинника в живот.

Женщину привлекут к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование этого дела.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего.

Поножовщины Москва
06 февраля 2024, 18:22
Подозреваемым в похищении девочки в Стерлитамаке оказался 18-летний парень
РИА «Новости»
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Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого — это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого - это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Камеры зафиксировали, что 5 февраля незнакомец схватил девочку за руку возле подъезда и попытался увести в неизвестном направлении. За нее вступился 11-летний брат - он быстро вырвал школьницу у злоумышленника. Тот сразу же скрылся, а дети забежали домой.

В беседе с «360» мать первоклассницы рассказала, что лицо несостоявшегося похитителя закрывала балаклава. По ее словам, преступник появился во дворе впервые. Женщина добавила, что рядом с домом находится опорный пункт полиции, но мужчину это не отпугнуло.

СК возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили очевидцев.

Уголовное дело Дети Россия Полиция
06 февраля 2024, 17:58
Коломенский суд вынес приговор по делу о незаконном обороте 643 килограммов наркотиков
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Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Его признали виновным в покушении на сбыт 643 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Подсудимый вместе с соучастниками планировал продать запрещенные вещества синтетического происхождения. Правоохранители пресекли преступную деятельность в декабре 2022 года. Из незаконного оборота изъяли 643 килограмма наркотиков.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за хранение и сбыт запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Воронеже за сбыт наркотиков заключили под стражу жителя по фамилии Амфетаминов. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили «Известия».

Наркотики Уголовное дело Суд Приговоры
06 февраля 2024, 17:24
Суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника МЧС в Москве по делу о взятке
РИА «Новости»
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Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.

По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.

Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.

Суд Коррупция Москва
06 февраля 2024, 13:31
Таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков
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Москвич заказал в Сети 250 килограммов запрещенных веществ на 23 миллиона рублей для сбыта. Однако сотрудники таможни помешали воплотить в жизнь его бизнес-план, сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, в Россию прегабалин привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой. Когда фура пересекла границу, за ней уже следили силовики.

В итоге 25-летнего заказчика удалось задержать во время получения товара рядом с его домом в Подмосковье. По его словам, он планировал продавать наркотик по всей стране.

Следователи возбудили два уголовных дела. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

В московском аэропорту Внуково две женщины, прибывшие из Венесуэлы , также попытались пронести килограмм кокаина мимо сотрудников таможни. Однако контрабандисток сразу же задержали полицейские.

Наркотики Москва

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