Москвичи рассказали о богатом на кражи iPhone международном рейсе

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Один из них, Кирилл Севастьянов, сообщил, что из его багажа пропали несколько коробок с новыми неактивированными телефонами. Однако его личный второй гаджет остался цел и невредим.

Сначала мужчина думал, что кража произошла в московском аэропорту. Однако сотрудники воздушной гавани проверили все камеры видеонаблюдения и ничего не выявили. Тогда он предположил, что смартфоны украли в Дубае.

«С покупателями общаемся, все входят в положение, пока что должен около 1,5 миллиона рублей», - добавил Кирилл.

Кроме этого, еще два подобных случая зафиксировали на рейсе из Аль-Мактума.

Ранее подозреваемую в краже дорогих часов задержали в аэропорту Внуково. Против нее возбудили дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма ущерба составила 321 тысячу рублей.

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