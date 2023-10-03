Москвича заподозрили в краже автозеркал на миллион рублей

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По данным ведомства, подозреваемый орудовал на подземном паркинге, расположенном на улице Покрышкина. Он снимал боковые зеркала заднего вида с оставленных там иномарок и перепродавал их.

Правоохранителям удалось установить девять эпизодов кражи. Общий материальный ущерб потерпевшие оценили более чем в миллион рублей.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжат.

Ранее в Москве двое мужчин забрались ночью в здание Физического института имени Лебедева и похитили ценное оборудование. Злоумышленников пока не нашли.