Москвича заподозрили в краже автозеркал на миллион рублей
В Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали 52-летнего безработного мужчину по подозрению в краже. Предположительно, он наворовал автозеркал на миллион рублей, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, подозреваемый орудовал на подземном паркинге, расположенном на улице Покрышкина. Он снимал боковые зеркала заднего вида с оставленных там иномарок и перепродавал их.
Правоохранителям удалось установить девять эпизодов кражи. Общий материальный ущерб потерпевшие оценили более чем в миллион рублей.
Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжат.
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