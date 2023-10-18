Москвича задержали за кражу автомобиля стоимостью 1,6 миллиона рублей
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля и его продаже на запчасти. Против него возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.
По информации ведомства, мужчина находился в розыске по подозрению в мошенничестве, но попался на краже автомобиля стоимостью 1,6 миллиона рублей.
В МВД уточнили, что злоумышленник нашел машину на сайте объявлений и договорился с продавцом о встрече, во время которой он подменил оригинальный ключ на муляж, чтобы выкрасть автомобиль на следующий день.
Мужчина отогнал транспорт в отстойник и разобрал его на запчасти для продажи.
Против подозреваемого возбудили дело по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование по другим эпизодам продолжается.
Ранее в Москве полицейские задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины.
Им пришлось использовать табельное оружие во время погони.