Москвича задержали за кражу автомобиля стоимостью 1,6 миллиона рублей

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По информации ведомства, мужчина находился в розыске по подозрению в мошенничестве, но попался на краже автомобиля стоимостью 1,6 миллиона рублей.

В МВД уточнили, что злоумышленник нашел машину на сайте объявлений и договорился с продавцом о встрече, во время которой он подменил оригинальный ключ на муляж, чтобы выкрасть автомобиль на следующий день.

Мужчина отогнал транспорт в отстойник и разобрал его на запчасти для продажи.

Против подозреваемого возбудили дело по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование по другим эпизодам продолжается.

Ранее в Москве полицейские задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины.

Им пришлось использовать табельное оружие во время погони.