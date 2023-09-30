Москвича задержали по подозрению в убийстве собутыльника

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Как пояснили в ведомстве, 38-летний мужчина пил спиртное у дома на Реутовской улице вместе со своим знакомым. Он нанес жертве несколько ударов в голову, 26-летний молодой человек погиб на месте.

Подозреваемого в убийстве уже задержали правоохранители. Сейчас прокуратура Москвы занимается привлечением мужчины к уголовной ответственности, вскоре суд выберет для него меру пресечения.

Ранее в Москве следователи раскрыли убийство с изнасилованием , совершенное в 1997 году. Спустя десятилетия современные технологии ведения расследования позволили экспертам найти двух подозреваемых в преступлении. Оба фигуранта арестованы и признались в содеянном.