Москвича уличили в ложном доносе о краже автомобиля

По данным ведомства, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль украли с улицы Сталеваров. Однако после проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что кражи в действительности не было.

Как выяснилось во время расследования, заявитель продал свой автомобиль еще в 2021 году и не снял его с регистрационного учета. После продажи машины на его имя стали приходить штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные новым владельцем автомобиля. Чтобы избежать их оплаты, мужчина и придумал историю о хищении машины.

Против мужчины возбудили уголовное дело о ложном доносе о преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.