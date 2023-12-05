Москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу
С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина во время ссоры со своей 79-летней бабушкой несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.
Подсудимый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Он объяснил, что конфликт возник из-за просьбы бабушки сходить в магазин.
Мужчине также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела взяли контроль в прокуратуре.
Ранее обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу.