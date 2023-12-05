Москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу

«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина во время ссоры со своей 79-летней бабушкой несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

Подсудимый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Он объяснил, что конфликт возник из-за просьбы бабушки сходить в магазин.

Мужчине также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела взяли контроль в прокуратуре.

Ранее обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу.