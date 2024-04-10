10 апреля 2024, 07:58

Москвича убили и залили монтажную пену в рот. Подозреваемого задержали

РИА «Новости»
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Жителя Москвы нашли мертвым с травмой головы и монтажной пеной в дыхательных путях. Возбудили уголовное дело и задержали его знакомого. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Москве.

Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили в подвале организации на Таганской площади в Москве. Покойному нанесли травму головы, а в его дыхательных путях нашли инородное вещество. Какое именно, Следком не уточнил. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК России «Убийство».

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», - сообщила пресс-служба.

Источник РИА «Новости» заявил, что двое мужчин поругались во время посиделок со спиртным. Подозреваемый ударил собутыльника и залил монтажную пену ему в рот.

В Липецке вынесли приговор за попытку поджога военного аэродрома. Всеволода Куликова лишили свободы на девять лет.

Задержания Уголовное дело Убийства Москва
10 апреля 2024, 06:18
Вынесли приговор жителю Липецкой области за попытку поджога военного аэродрома
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд признал Всеволода Куликова из Липецкой области виновным в покушении на госизмену, теракт и участии в запрещенной группировке. За попытку поджечь военный аэродром жителя Липецкой области приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщил «Московский комсомолец».

Выездное заседание суда прошло в Липецке. Всеволода Куликова судили по трем обвинениям - по статье 275 УК России «Покушение на госизмену», статье 205 УК России «Покушение на теракт» и статье статья 205.1 УК России «Вовлечение лица в участие в вооруженном формировании на территории Украины». Он пытался поджечь взлетно-посадочную полосу на военном аэродроме и примкнуть к украинскому «Легиону „Свобода России““ *.

Суд признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Из них шесть лет парень проведет в колонии строгого режима, еще три в тюрьме.

Жителя Омска за диверсию на железной дороге приговорили к 16 годам колонии. Его задержали в мае 2023 года.

* У краинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.

Уголовное дело Поджоги Суд Приговоры
10 апреля 2024, 01:04
В Красноярске экс-замначальника КрасЖД приговорили к шести годам колонии за взятки
Unsplash
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Бывшего заместителя начальника Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог Андрея Власова осудили за взятки при заключении контрактов на строительство, оштрафовав на 35 миллионов рублей и отправив в колонию на шесть лет. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Красноярске Центральный районный суд признал его виновным по статье о получении взяток в особо крупном размере, приговорив к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 35,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в Иркутске в период с 2016 по 2018 год подсудимый договорился о сотрудничестве с директором одной из коммерческих организаций. За это он получил от бизнесмена взятку в виде денег, стройматериалов и электрооборудования на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Власов же поспособствовал заключению подрядных договоров на строительство с нужными компаниями, причем их стоимость превысила 380 миллионов рублей. Кроме того, при его участии была погашена кредиторская задолженность на 91 миллион рублей.

В 2020 году он получил взятку уже в Красноярске. Местный бизнесмен передал ему автомобиль с дополнительными услугами, чья общая стоимость превысила 14 миллионов рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Москве арестовали по делу о взятке в особо крупном размере директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова.

Штрафы Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Красноярский край
09 апреля 2024, 17:16
США и НАТО заподозрили в финансировании терактов после атаки на «Крокус»
РИА «Новости»
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Уголовное дело о финансировании терроризма высокопоставленными лицами из США и стран НАТО завели российские следователи после обращений из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело возбудили по результатам проверки, организованной по заявке от депутатов и сенаторов, которые попросили проверить причастность высших должностных лиц стран Запада к выделению денег террористам.

Следователи установили, что средства боевики получали через коммерческие организации, среди которых оказалась нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс».

По требованию заказчиков террористы занимались ликвидацией известных людей, а также старались нанести большой экономический ущерб странам, в которых действовали, включая Россию.

В ходе расследования уголовного дела следователи в сотрудничестве с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверят источники и движение средств, попавших в руки террористов. Также они намерены установить причастность к деньгам представителей власти стран Запада и крупных бизнесменов. В ходе работы криминалисты определят, каким образом спонсоры, организаторы и кураторы держали связь с террористами.

Группа боевиков устроила массовый расстрел зрителей в «Крокус Сити Холл» 22 марта. После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Их оперативно задержали в Брянской области. Общее число арестованных по делу о теракте составило 11 человек, среди которых четверо - непосредственные исполнители, остальные - сообщники.

США Уголовное дело Терроризм СК РФ Деньги Теракт в «Крокусе»
09 апреля 2024, 15:50
Раскрыта личность напавшего на полицейских в Подмосковье
РИА «Новости»
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Личность устроившего стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково установили. Им оказался москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нападение на сотрудников полиции в Щелкове произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля. Волк заявила, что стрельбу по правоохранителям открыл наркокурьер в момент задержания.

Она добавила, что раненые успели передать сообщение в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники обнаружили двух коллег. Один из пострадавших скончался еще до приезда скорой помощи.

Представитель ведомства обратилась ко всем, кто знает, где скрывается подозреваемый, передать информацию в оперативные службы. Она добавила, что объявленный в розыск мог сохранить оружие, поэтому с ним не нужно вступать в диалог и задерживать самостоятельно.

Она напомнила, что в результате нападения один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», - заявила Волк.

Стрельба МВД РФ

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