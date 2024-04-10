Москвича убили и залили монтажную пену в рот. Подозреваемого задержали

Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили в подвале организации на Таганской площади в Москве. Покойному нанесли травму головы, а в его дыхательных путях нашли инородное вещество. Какое именно, Следком не уточнил. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК России «Убийство».

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», - сообщила пресс-служба.

Источник РИА «Новости» заявил, что двое мужчин поругались во время посиделок со спиртным. Подозреваемый ударил собутыльника и залил монтажную пену ему в рот.

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