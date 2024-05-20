Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за наглядную агитацию

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Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, уточнил РБК.

Санкция по ней предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Точную сумму штрафа для этого подсудимого не назвали.

По материалам дела, утром 28 апреля москвич находился в общественном месте, где демонстрировал покрашенные волосы в качестве наглядной агитации, привлекая внимание окружающих, в том числе и сотрудников СМИ.

Таким образом мужчина явно выражал негативное отношение к Вооруженным силам России, отметили в суде, подчеркнув, что такая агитация «фактически является аналогичной по содержанию общедоступной информации» в Сети.

Решение суда в силу пока не вступило. Его могут обжаловать в вышестоящей инстанции.