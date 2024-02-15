Москвич затащил 12-летнюю девочку в свою квартиру и надругался над ней

«Оперативно задержан 40-летний уроженец Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый встретил в подъезде незнакомую девочку, затащил ее в свою квартиру и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Против него возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 132 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следователи изучают записи с камер наблюдения и устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре прошлого года в Тюмени возбудили 10 уголовных дел о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре.