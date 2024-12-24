24 декабря 2024, 18:16

Москвич застрелил друга и сжег тело в автомобиле на трассе в Подмосковье

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Правоохранители задержали в Московской области россиянина, которого подозревают в убийстве мужчины. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями в сгоревшем авто на обочине трассы в Солнечногорском городском округе. СК возбудил дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

Следователи и криминалисты при сотрудничестве с МВД установили личность убитого - им оказался москвич 1977 года рождения. В совершении преступления заподозрили друга потерпевшего - жителя Москвы 1974 года рождения. На допросе мужчина признался, что поссорился с потерпевшим во время поездки на автомобиле.

«В результате он произвел в потерпевшего выстрелы, затем поджег машину вместе с находившимся внутри салона телом мужчины с целью сокрыть следы совершенного им преступления», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили чемодан с телом женщины. В убийстве признался гражданин Узбекистана. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что задушил сожительницу во время конфликта, а затем спрятал тело и уехал из страны.

Убийства Полиция Следственный комитет России Москва
24 декабря 2024, 18:13
Обвиняемый в покушении на жительницу Сочи заявил, что не планировал ее убивать
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Обвиняемый в покушении на бывшую возлюбленную в Сочи заявил, что не отрицает вину, но не планировал ее убивать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Какое убийство? Эта женщина живая!» - заявил мужчина на заседании.

По данным следствия, 20 декабря он пришел к бывшей возлюбленной и начал избивать ее кулаками и ключом от автомобиля. Женщина в результате нападения потеряла глаз. Рассмотрев материалы дела, суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В ноябре в Ростове-на-Дону двое ранее судимых мужчин не поделили женщину. В приступе ревности один из них приехал к сопернику с травматическим пистолетом и выстрелил, после чего попытался сбежать, выбросив оружие в реку. В результате пострадавший лишился глаза, а ревнивец отправился обратно в колонию по новому приговору суда.

Суд Сочи Женщины Краснодарский край
24 декабря 2024, 14:57
Бойца ММА, устроившего перестрелку в центре Москвы, посадили на три с половиной года
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Суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии за перестрелку на улице Плющиха. Об этом этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 30-летнего Расула Очаева к трём годам шести месяцам колонии общего режима», - заявили в ведомстве.

Спортсмена признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. По версии следствия, 14 февраля этого года между бойцом ММА и двумя незнакомцами возник конфликт, который перерос в перестрелку.

Очаев дважды выстрелил в них из травматического пистолета «GrandPower». В результате пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее в СМИ сообщили, что экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. В разговоре с 360.ru спортсмен опроверг эту информацию.

Спортсмены Стрельба Приговоры
24 декабря 2024, 13:12
Прокуратура запросила шесть с половиной лет колонии для Татьяны Лазаревой
Global Look Press
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Гособвинение попросило приговорить телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам заключения за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно», - сказал прокурор во время заседания суда.

Уголовное дело в отношении телеведущей рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Лазареву* обвиняют в пропаганде терроризма. Процесс проходит в заочной форме, потому что она уехала из России и сейчас проживает в Испании.

Лазарева* попала в реестр иноагентов в июле 2022 года, а в 2024 стала фигуранткой уголовного дела. Росфинмониторинг причислил ее к террористам и экстремистам, а МВД объявило в международный розыск.

*Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовное дело Суд Терроризм Иноагенты Татьяна Лазарева
24 декабря 2024, 10:13
Браконьеров с крабом почти на полтора миллиона поймали на Сахалине
Пресс-служба МВД
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Сотрудники уголовного розыска на Сахалине задержали с поличным группу браконьеров, участников которой подозревают в незаконной добыче краба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением краба. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля», - отметила чиновница.

Мужчины на резиновой лодке по очереди выходили в море и добывали краба. Затем они перерабатывали краба при помощи самодельного оборудования, установленного на земельном участке одного из злоумышленников. В этом процессе принимала участие жена организатора.

Браконьеров задержали. При них были найдены около 200 экземпляров различных видов краба. Злоумышленники нанесли водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили дело.

В Хабаровском крае в начале декабря поймали браконьеров с 260 килограммами черной икры.

МВД РФ

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