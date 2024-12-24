Москвич застрелил друга и сжег тело в автомобиле на трассе в Подмосковье

Полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями в сгоревшем авто на обочине трассы в Солнечногорском городском округе. СК возбудил дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

Следователи и криминалисты при сотрудничестве с МВД установили личность убитого - им оказался москвич 1977 года рождения. В совершении преступления заподозрили друга потерпевшего - жителя Москвы 1974 года рождения. На допросе мужчина признался, что поссорился с потерпевшим во время поездки на автомобиле.

«В результате он произвел в потерпевшего выстрелы, затем поджег машину вместе с находившимся внутри салона телом мужчины с целью сокрыть следы совершенного им преступления», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили чемодан с телом женщины. В убийстве признался гражданин Узбекистана. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что задушил сожительницу во время конфликта, а затем спрятал тело и уехал из страны.