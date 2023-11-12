Москвич задушил собутыльника в квартире на Волоколамском шоссе

«Хотел, чтобы была его собственностью». Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку в Уфе

Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку-сироту в Уфе. На крики о помощи соседи вызывали полицию, но те не помогли похищенной. В итоге спасла девушку мать изверга, рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летний Артур и 21-летния Азалия познакомились в Уфе, куда девушка приехала на заработки. Некоторое время они встречались, но потом Азалия решила расстаться с молодым человеком. Артур не захотел отпускать возлюбленную и заманил ее в свою квартиру под предлогом тусовки с друзьями. Так девушка оказалась в плену. Артур избил ее и заявил, что она будет либо с ним, либо ни с кем.

«Хотел, чтобы я только его собственностью была. Чтобы с ним только была. Ни с кем не общалась из друзей своих», - рассказала пострадавшая.

Издевательства продолжались в течение двух недель. Азалия кричала и звала на помощь. Соседи вызывали полицию, но Артур говорил прибывшим для проверки сотрудникам, что все нормально. Полицейские уезжали и издевательства продолжались.

Азалия - сирота, у нее нет родственников, которые могли бы заявить о ее пропаже. Спасти ее помогла мать Артура. Она пришла к сыну в гости и увидела избитую девушку. После этого мучитель сбежал, а женщина вызвала полицию.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. У нее гематомы по всему телу, трещины в позвоночнике, а глаза не открываются из-за синяков. Девушка написала заявление на бывшего бойфренда.

В Челябинской области расследуют дело против двух девушек 18 и 23 лет, которые из ревности похитили 54-летнюю женщину , отвезли в лес и заставили ее рыть себе могилу.