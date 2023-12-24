Москвич выбросил из окна приехавшую на вызов эскортницу

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По предварительной версии, 23 декабря мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Айвазовского, вытолкнул стоявшую у открытой створки окна малознакомую девушку.

«Девушка перелетела через подоконник и выпала с высоты пятого этажа. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают помощь», - уточнили в сообщении.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным Telegram-канала Mash, 45-летний мужчина выбросил с пятого этажа приезжую из Нигерии девушку по вызову. Подозреваемый отмечал свой день рождения.

До этого в Москве задержали приезжего из Узбекистана, который зарезал двух девушек-эскортниц.

Причиной убийства стала стоимость интимных услуг, которая показалась завышенной клиенту.