30 мая 2024, 12:12

Москвич с ножом набросился на двух женщин и полицейского. Правоохранители открыли огонь

Читайте нас в: Google Новости

Полиция задержала в Москве мужчину, который за ночь напал на двух женщин и ранил правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

По предварительным данным, все началось 29 мая в 23:30, когда в полицию поступила информация о возможном преступлении. Местные жители рассказали, что слышали крики о помощи из жилого дома на Хорошевском шоссе. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который бил женщину ножом. Когда они попытались его остановить, он напал на них. Один из правоохранителей дважды выстрелил в злоумышленника из табельного оружия и ранил его, однако тот сумел в ответ ранить полицейского и попытался скрыться.

Ранее, 25 мая, житель Санкт-Петербурга ранил продавца магазина из травматического пистолета и стал стрелять по приехавшим правоохранителям, а затем спрятался в своей квартире. Жилье пришлось штурмовать. Стрелка нейтрализовали. Примерно через полчаса он скончался.

В магазине, где хотел спрятаться, мужчина напал на сотрудницу и нанес ей телесное повреждение и «держал предмет, похожий на нож, в опасной близости» от нее. Полицейским пришлось опять применить оружие. После этого злоумышленника наконец задержали. На место происшествия вызвали медиков, которые помогли всем пострадавшим, в том числе нападавшему. Его также заподозрили в нападении на мужчину в квартире на Хорошевском шоссе. Раненый не выжил.

Оружие Полиция Москва
30 мая 2024, 09:15
Суд Москвы арестовал имущество бывшего замглавы МВД Дагестана
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Басманном райсуде приняли решение наложить арест на восемь земельных участков и другое имущество экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По версии следствия, земля, недвижимость и автомобили подозреваемый оформил на подставных людей. В суде удовлетворили ходатайство следователей и продлили арест на имущество до 2 августа.

Бывший заместитель министра внутренних дел по республике, начальник следственного управления Исмаилов проходит по трем уголовным делам о взятках и превышении должностных полномочий.

ФСБ задержала Исмаилова и его зама Далгата Абдулгапурова в ноябре по подозрению в коррупции. Затем их привезли на допрос в Москву. Предположительно, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на 1,3 миллиона рублей.

На днях правоохранители задержали замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова, когда тот получил взятку более миллиона рублей. Однако эту информацию официально пока не подтвердили.

Уголовное дело Дагестан Суд Коррупция Москва
29 мая 2024, 21:24
Без глаз и уха. Загнивающий труп женщины нашли в квартире в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тело погибшей женщины без уха и глаз нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия».

По данным источника издания, сожитель умершей вызвал скорую помощь в дом на улицу Земляной Вал. Труп 41-летней женщины лежал на диване.

«Глазных яблок у погибшей не было, отсутствовало и ухо», - рассказал он.

На теле умершей зафиксировали следы гнилостных изменений и трупные пятна. Следственные органы проверяют обстоятельства случившегося.

Ранее в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти.

Скорая помощь Москва Квартиры
29 мая 2024, 18:45
Приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму оставили в силе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), которого осудили на четыре года колонии за призывы к экстремизму, оставили в силе. Об этом сообщила пресс-служба Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу <…> и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного - без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

В декабре 2023 года Стрелков не признал себя виновным по делу о публичных призывах к экстремизму.

А в январе 2024 года сторона обвинения запросила приговорить его к четырем годам и 11 месяцам заключения.

Суд Приговоры Экстремизм
29 мая 2024, 14:44
«Таких надо убивать». Школьник с кастетом разбил нос 10-летнему мальчику в Пермском крае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Юго-Камский в Пермском крае школьник самодельным кастетом разбил ровеснику голову. Началась проверка. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что обидчик учился в классе коррекции и нападал на других детей.

Слово пацана Стычка 10-летних детей произошла 23 мая на улице. Школьник вооружился самодельным кастетом и позвал другого мальчика на разборку тет-а-тет, но тот отказался.

Женщина подтвердила, что обидчик известен - мальчик воспитывался в проблемной семье, учился в классе коррекции и в разное время нападал на других детей. Они ходили в одну школу, но общались поверхностно, пострадавший даже не знал его фамилии. Мальчик получил травмы, лицо и одежду залило кровью. В ближайшее время ему сделают операцию.

«Сейчас уже лучше, завтра предстоит операция по выравниванию носа. <…> Ушибленные раны мягких тканей головы и сломан нос», - сказала она.

Родители хулигана не выходили на связь. Мать пострадавшего заявила, что никогда не видела ни мальчика, ни его семью. Женщина решила не спускать дело на тормозах и добиться справедливости. Не исключено, что ее сыну потребуется более серьезное лечение.

Семью проверят Об этом случае написали в соцсетях, и делом заинтересовались правоохранители. Процессуальную проверку по части 2 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» организовало Следственное управление СКР по Пермскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители заявили, что мальчик бил ровесника металлическим предметом по голове и телу. Пострадавшему оказали амбулаторную помощь. Доклад о ходе проверки предоставят председателю СК Александру Бастрыкину.

Работу органов профилактики и качество воспитания проверит прокуратура Пермского края. Если выявят нарушения, примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Пермский край Драки Дети Прокуратура РФ Школьники Следственный комитет России

Новости по теме