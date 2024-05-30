Москвич с ножом набросился на двух женщин и полицейского. Правоохранители открыли огонь

По предварительным данным, все началось 29 мая в 23:30, когда в полицию поступила информация о возможном преступлении. Местные жители рассказали, что слышали крики о помощи из жилого дома на Хорошевском шоссе. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который бил женщину ножом. Когда они попытались его остановить, он напал на них. Один из правоохранителей дважды выстрелил в злоумышленника из табельного оружия и ранил его, однако тот сумел в ответ ранить полицейского и попытался скрыться.

Ранее, 25 мая, житель Санкт-Петербурга ранил продавца магазина из травматического пистолета и стал стрелять по приехавшим правоохранителям, а затем спрятался в своей квартире. Жилье пришлось штурмовать. Стрелка нейтрализовали. Примерно через полчаса он скончался.

В магазине, где хотел спрятаться, мужчина напал на сотрудницу и нанес ей телесное повреждение и «держал предмет, похожий на нож, в опасной близости» от нее. Полицейским пришлось опять применить оружие. После этого злоумышленника наконец задержали. На место происшествия вызвали медиков, которые помогли всем пострадавшим, в том числе нападавшему. Его также заподозрили в нападении на мужчину в квартире на Хорошевском шоссе. Раненый не выжил.